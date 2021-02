Je rozhodnuté: V Košiciach sa školy neotvoria! Odborníčka varovala pred vážnym rizikom

V Košiciach sa od pondelka (8. 2.) školy neotvoria, TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Fabian.

Na odberných miestach zriadených mestom zaevidovali od stredy (3. 2.) 461 ľudí s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19.

Prednosta Okresného úradu Košice Martin Seman v súvislosti s otváraním škôl zvolal Bezpečnostnú radu okresu. Tá na základe stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach odporučila mestu, ako zriaďovateľovi škôl a školských zariadení, neobnoviť ich prevádzku na svojom území, s výnimkou materských škôl (MŠ), školských klubov detí určených pre zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.

Prehodnotiť možný návrat detí do škôl žiadala riaditeľka košického RÚVZ Zuzana Dietzová. Zdôvodnila to zvyšujúcim sa počtom nakazených britskou mutáciou nového koronavírusu, kritickou situáciou v košických nemocniciach, ako aj zvyšujúci sa počet detí vo veku do desať rokov s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19. Podľa nej by otvorenie MŠ a základných škôl (ZŠ) mohlo za súčasného stavu prispieť k zhoršeniu epidemiologickej situácie. "Situáciu budem naďalej veľmi zodpovedne sledovať, termín otvorenia škôl by mal byť predmetom ďalšieho epidemiologického vyhodnocovania v meste Košice," uviedla.

Ako Fabian informoval, počas soboty bolo v Košiciach vykonaných 25 909 testov na nový koronavírus, pričom pozitivita bola potvrdená u 187 ľudí. Pozitivita tak dosiahla 0,72 percenta. "Od 3. februára vykonali tímy celkovo 48 773 testov, 461 z nich s pozitívnym výsledkom, čo predstavuje 0,95 percenta," spresnil s tým, že dobrovoľné plošné testovanie pokračuje aj v nedeľu (7. 2.), a to od 9.00 h do 17.00 h. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke korona.kosice.sk.

Školy od pondelka (8. 2.) neotvoria ani Michalovce

V sobotu o tom rozhodol krízový štáb mesta. TASR o tom za radnicu informovala Marcela Andréová. Mimoriadne zasadnutie krízového štábu zvolal primátor mesta Viliam Zahorčák v súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou vo februári v okrese Michalovce a zvlášť v meste Michalovce. Predmetom rokovania bolo odporúčanie regionálnej hygieničky Janky Staškovej prehodnotiť obnovenie vyučovacieho procesu prezenčnou formou vzhľadom na nepriaznivú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19, resp. britskou mutáciou nového koronavírusu, ako aj prijatie opatrení na ochranu zdravia obyvateľov mesta.

"Krízový štáb mesta Michalovce rozhodol vzhľadom na uvedené skutočnosti neobnoviť vyučovací proces prezenčnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce v termíne do 19. februára 2021 vrátane," uviedlo mesto.

Radnica pripomenula, že prevádzka materských škôl a školských klubov detí pre rodičov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje výkon práce z domu, pokračuje v nezmenenej forme ako doteraz.