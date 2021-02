Rodina chcela v roku 1973 len ušetriť, netušili, čo odštartujú: Krásna tradícia vás chytí za srdce

No nie je to krásne? Rodina si dáva k narodeninám tú istú pohľadnicu už niekoľko desiatok rokov! Musia byť ale mimoriadne opatrní.

Ako píše britský portál The Sun, túto tradíciu zahájil Dave Saunders (69) v roku 1972. Práve on dostal k 21. narodeninám spomínanú pohľadnicu od svojej sestry. Čarovné prianie raz muselo cestovať aj celou Austráliou, aby dorazilo k jeho príjemcovi. Rodina má v súčasnosti 30 pohľadníc, ktoré kolujú medzi jednotlivými členmi. Najstaršia má takmer 50 rokov. Musia si ju však podávať ručne, pretože je už mimoriadne krehká. Mnohé z nich majú škvrny od čaju a obsahujú aj detské čmáranice.

"Je to krásny záznam našej rodinnej histórie. Nikdy sme nevedeli, aké veľké to bude," povedal John Saunders (33). "Tá, ktorú som dostal k 33. narodeninám, bola z roku 1988. Je úžasné, že si toľko ľudí zamilovalo a chcú začať novú tradíciu," dodal. Johnov otec Dave dostal najstaršiu pohľadnicu ešte v roku 1972. Darovala mu ju jeho sestra Sheila, ktorá má v súčasnosti 73 rokov. Tento darček sa jej vrátil v roku 1973 a obsahoval podpis jej brata a švagrinej. "Mama a otec sa snažili v tom čase šetriť a recyklovať. Rozhodli sa znova použiť tú pohľadnicu, a tak ju poslali ďalej," vysvetlil John. Kto by to bol povedal, že z tohto šetrného gesta vznikne originálna rodinná tradícia.

"Po niekoľkých rokoch sme prišli na to, že je to dobrý nápad - pomáha to zachrániť planétu," povedal John. A navyše, patrí to medzi hotové rodinné poklady. "Je to úplne plné podpisov od rôznych ľudí a máte celú históriu toho, od koho putovali," vysvetlil. John dúfa, že v tejto prekrásnej tradícii bude raz pokračovať aj jeho malý syn. Ten má v súčasnosti niečo vyše roka.