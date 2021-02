Očkovanie v Trenčíne: Milan (91) dostal vakcínu ako darček k narodeninám, Krajčí nešetril slovami chvály

Obrovský záujem. V Mestskej športovej hale v Trenčíne boli stovky ľudí, ktorí sem prišli na očkovanie proti ochoreniu COVID-19.

Mnohí vzhľadom na svoj úctyhodný vek prišli v sprievode s najbližšími. Sobotné očkovanie bolo len pre seniorov vo veku nad 75 rokov a rizikové skupiny. Niektorí to mali doslova ako darček k narodeninám, iní kvôli podaniu vakcíny cestovali aj desiatky kilometrov. O týždeň by sa mala rovnaká akcia zopakovať. Pochvalu organizátorom zložil aj šéf rezortu zdravotníctva, ktorý sa tam bol pozrieť osobne.

Svätostánok športu, ktorý v minulosti hostil významné športové podujatia, ako aj koncerty slovenských kapiel, sa v priebehu pár dní premenil doslova na „očkovaciu svätyňu“. Na športovej ploche s rozmermi 20x 40 metrov vyrástlo 10 očkovacích buniek. V nich pracovalo 70 zdravotníkov z trenčianskej nemocnice, ktorí boli súčasťou očkovacích tímov od registrácie cez samotné očkovanie až po starostlivosť po očkovaní. „Je to veľmi dobre zorganizované. Ľudia sú prihlásení vopred a je to teda bez výrazných zádrhov. Účasť je presne taká, ako kapacita dovolí. Som presvedčený, že vystačí na všetkých. Tí ľudia, ktorí sa prihlásili, budú zaočkovaní a aj kapacity sú podľa toho nastavené,“ prezradil jeden z lekárov Rastislav Zigo. Medzi zohrané očkovacie tímy patrili aj zdravotníčky Klaudia, Dorotka a Lenka, ktoré si pochvaľovali nielen organizáciu, ale aj samotných ľudí. „Ľudia, ktorí sa prídu zaočkovať, sú veľmi zlatí. Spýtame sa ich na ich zdravotné ťažkosti alebo alergie. Nestretli sme sa s tým, že by sa niekto sťažoval, naopak, pochvaľujú si, a najmä muži,“ povedali svorne s úsmevom členky jedného z najmladších očkovacích tímov.

Je to bez zdržaní

S vakcináciou sa v Mestskej športovej hale začalo o 7.30 hod. a ukončiť by ju mali o 19.30 hod. Ako prezradil riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne Tomáš Janík, k dvanástej hodine bolo podaných už vyše 670 vakcín. „Súbežne funguje aj vakcinačné centrum v nemocnici, kde je dnes (v sobotu, pozn. red.) naplánovaných viac ako 300 preočkovancov, ktorí boli zaočkovaní v priebehu januára,“ povedal Janík a dodal, že celkovo bolo zaočkovaných už viac ako 10 800 ľudí. „Dnes sme vytvorili 1 500 očkovacích miest. Všetkým, ktorí sa zaregistrovali, je po príchode do haly administratívnym pracovníkom určené miesto, následne sú odvedení do kóje, kde sú zaočkovaní. Po zaočkovaní odchádzajú na miesto, kde počkajú pre možný priebeh kontraindikácií. Priamo v kóji je ešte možné konzultovať svoj stav s lekárom,“ doplnil riaditeľ trenčianskej nemocnice a zároveň dodal, že priechodnosť je vysoká. „Je to bez zdržaní a myslím si, že by sme vedeli zaočkovať aj dvojnásobný počet ľudí počas celého dňa,“ uviedol Janík s tým, že rovnaká kapacita bude aj budúcu sobotu. Preočkovanie v týchto priestoroch je naplánované na 6. a 13. marca. Na masívnu vakcináciu sa prišiel pozrieť v sobotu aj minister zdravotníctva Marek Krajčí. „Je to krásna a veľká vec. Som veľmi rád, že nemocnica zorganizovala takéto krásne podujatie a je to prvý krok k tomu, keď na Slovensko bude prichádzať viac vakcín a budeme môcť takýmto spôsobom aj hromadne očkovať ľudí,“ nešetril Krajčí slovami chvály na adresu organizátorov - trenčianskej Fakultnej nemocnice.

Medzi 1 500 zaočkovanými bol aj Milan Kubík z Nového Mesta nad Váhom, ktorý 47 rokov slúžil ako evanjelický farár a práve v deň testovania oslávil svoje 91. narodeniny.

Ani to nebolelo

Milan Kubik (91)

„Mám 91 rokov a najskôr som bol na testovaní, bol som negatívny. Priatelia mi odporúčali, aby som sa išiel aj zaočkovať. Tak som prišiel aj s vnukom. Mám to ako darček k narodeninám. Bolo to úplne normálne, nebolelo to, bolo to v pohode a dúfam, že to bude aj ďalej všetko v poriadku.“

Najmladší očkovací tím

Klaudia, Dorotka a Lenka

Mladé zdravotníčky rozdávali úsmevy na všetky strany. „Nestretli sme sa s tým, že by sa niekto sťažoval, naopak, pochvaľujú si, a najmä muži,“ zhodli sa.

JAROVNICE

V obci s najvyšším počtom rómskeho obyvateľstva na Slovensku potrebujú počas víkendu otestovať 2 500 ľudí na dvoch odberných miestach. „Naše štyri školské zariadenia – jednu materskú školu, jednu špeciálnu základnú školu a dve základné, navštevuje 1 500 detí. K tomu treba pripočítať 1 000 rodičov. Niektorí totiž majú deti vo viacerých zariadeniach,” povedal starosta Jarovníc Florián Giňa. Podotkol, že sa testuje od piatka až do nedele. „V piatok prišlo na testy približne 500 ľudí. Je to podľa mňa celkom slušný počet. Niektorí sa boja, aby neochoreli aj oni. Treba však pripomenúť, že počas posledného plošného testovania bolo percentuálne viac pozitívnych ľudí priamo v dedine ako v osade,” uzavrel starosta dediny, kde je zo 7 000 obyvateľov približne 5 500 Rómov.