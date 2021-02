Zmeny na poslednú chvíľu! 13 otázok o nových opatreniach: Kam môžem chodiť aj bez testu?

Dočkali sme sa. Vláda po chaotickom týždni, v ktorom riešili spustenie COVID automatu, sa dohodla na opatreniach, ktoré Slovensko čakajú od pondelka 8. februára.

Celá krajina sa nachádza v čiernej fáze, čo znamená tie najprísnejšie možné nariadenia. Podstatné je, že podniky nezastavujú výrobu a čiastočne sa otvárajú školy. Nový Čas prináša prehľad najdôležitejších otázok, o ktorých musíte vedieť, ak chcete žiť aspoň o trochu voľnejšie.

1. Ako starý test musím mať pri ceste do práce?

Od stredy 10. februára musia mať ľudia v čiernych a bordových okresoch (spolu 50 okresov) negatívny test na koronavírus starý maximálne 7 dní. Situácia sa líši v okresoch, ktoré sú na tom z hľadiska epidemiologickej situácie lepšie. V svetločervených regiónoch (spolu 20 okresov) stačí mať test starý 14 dní a to až od pondelka 15. februára. V ružovom okrese, ktorý je momentálne len jeden (Veľký Krtíš) stačí mať pri ceste do práce negatívny test na koronavírus starý maximálne 21 dní.

2. Kedy musím dávať pozor, aby som mal test starý maximálne 7 dní?

Ak cestujete do práce z jedného okresu do druhého, alebo aj v rámci jedného okresu hromadnou dopravou, čiže autobusom alebo vlakom, tak test musíte mať čerstvý každý týždeň. Stanovené však je tiež to, že ak to vaša práca umožňuje, tak musíte pracovať z domu po dohode so zamestnávateľom, ktorý to musí umožniť - povinný home office budú kontrolovať inšpektoráty práce.

3. Ako to je s deťmi, ktoré v pondelok nastupujú do školy?

Vláda umožňuje, aby sa rodič rozhodol, či dieťa dá do školy, alebo nie. Ak tak neurobí, v tom prípade sa musí vzdelávať dištančne, ale rodič zároveň prichádza o pandemickú OČR. Ak je dieťa prítomné na prezenčnej výučbe, tak aspoň jeden z rodičov musí mať negatívny test. Rovnako to platí aj pre zamestnancov školy, čiže učiteľov, kuchárky či upratovačov. Test nemôže byť starší ako 7 dní. Podobne musia byť otestovaní aj študenti starší ako 10 rokov. Rodičia škole poskytnú čestné vyhlásenie o tom, že sa dali otestovať a vyšiel im negatívny výsledok.

4. Ktoré školy sa otvárajú a ktoré nie?

Od pondelka je možné nastúpiť do školy pre deti prvého stupňa základných škôl a posledných ročníkov stredných škôl, ale aj pre deti v materských školách. Všetky typy škôl zostávajú zatvorené iba v čiernych okresoch. Môže sa však stať, že aj v lepších regiónoch školu neotvoria - záleží to na regionálnych hygienikoch a prevádzkovateľoch škôl. V tom prípade pokračuje dištančné vzdelávanie. Jarné prázdniny sa nerušia.

5. Kam môžem chodiť aj bez testu?

Bez negatívneho testu je možné chodiť do potravín, k lekárovi či do lekárne, drogérie alebo kúpiť krmivo pre zvieratá, čiže do tzv. esenciálnych prevádzok. Vždy by to však mali byť prevádzky, ktoré sú najbližšie k vášmu domovu. Negatívny test nepotrebujete ani pri starostlivosti o dieťa, príbuzného či domáce zvieratá, na svadbu, krst alebo na pohreb. Spolu so psom a mačkou môžete tiež ísť von, avšak len do vzdialenosti 1 000 metrov od domu.

6. Môžem ísť do banky či do výdajne tovaru z e-shopu?

Ak potrebujete ísť do banky či na poštu alebo do výdajne tovaru, tak test musíte mať a nesmie byť starší ako 7 dní na celom Slovensku. Toto opatrenie vstupuje do platnosti už v pondelok 8. februára. Platí to tiež pri ceste do čistiarne odevov, trafiky, očnej optiky, poisťovne, záhradkárstva či do ostatných prevádzok, ktoré sú otvorené a nespĺňajú parameter esenciálnych obchodov nevyhnutných pre život.