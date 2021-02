Pikantná spoveď: Emma sa pre pandémiu živí ako luxusná spoločníčka, od jedného klienta odchádzala s plačom

Aby neskončila s dcérou na ulici, potrebovala rýchlo zarobiť peniaze. Žena pod krycím menom Emma Jefferies (44) z Bristolu otvorene prehovorila o práci luxusnej spoločníčky. Bývalý riaditeľka spoločnosti vedie dvojitý život.

Ako píše The Sun, Emma bola pred pandémiou vysoko postavenou ženou. Nákaza však všetko pokazila a prišla o milovanú prácu. Čakala ju obrovská výzva - musela sa postarať o svoju 11-ročnú dcéru. Uvedomovala si vážnosť celej situácie, a tak potrebovala peniaze. A to v expresnom čase.

Keď sa svet zastavil kvôli ochoreniu COVID-19, Emma sa zaregistrovala na “sugar-daddy” stránke. Eskortu sa venuje už viac ako polroka a doteraz sa vyspala s 32 mužmi. Ako priznala 44-ročná žena, medzi jej klientmi boli frustrovaní doktori z prvej línie, právnici, zbohatlíci aj ženatí muži, ktorých vzťahy išli dolu vodou počas lockdownu. Dokopy mala viac ako 100 stretnutí a zarobila viac ako 10 000 libier. O svojej skúsenosti prehovorila z toho dôvodu, že stále narastá záujem o prevádzkovanie sex služieb. Potvrdzuje to aj prieskum agentúry Save The Student, podľa ktorého 10% respondetov uvažuje kvôli pandémii nad týmto spôsobom zárobku.

“Nemôžem uveriť, že to píšem. Na začiatku roka 2020 všetko vyzeralo tak dobre. Práve som opustila infraštruktúru firmy v Bristole, kde som pracovala 14 rokov, aby som začala podnikať a mojej firme sa darilo. Potom, v marci, udrela pandémia...a všetko sa zmenilo,” napísala Emma. Všetka jej práca bola fuč, no vedela, že musí konať. A to rýchlo. Jej finančné rezervy sa minuli a štát jej neposkytol podporu. “Bola som zúfalá a počula som o stránke s eskortom. Nie je to niečo, čo by som normálne urobila, ale keď som sa pozrela, vyzeralo to ako spôsob, ako si rýchlo zarobiť peniaze,” vysvetlila.

Emma sa zaregistrovala na danej platforme, kde muži platia mesačné členstvo. Následne tam vyhľadávajú kamarátsky pokec alebo iný druh spoločnosti. Niekto by to mohol nazvať aj “online bordelom”. “Najprv sa stretnem s pár chlapmi a sedíme a rozprávame sa. Niekedy sa chcú stretnúť v ich aute, iní chcú ísť na kávu. Niektorí prišli aj do môjho bytu,” priznala. Spočiatku si na toto remeslo nedokázala zvyknúť. Bola rozrušená a cítila sa špinavo, časom však zmenila myslenie. “Snažím sa dostať do tranzu a hovoriť si, že toto je len práca a nemyslieť na to, čo sa práve deje. Viem, že som urobila to, čo som musela spraviť po vyčerpaní všetkých možností,” dodala.

Emma spala aj s niekoľkými doktormi, ktorí sú nasadení v prvej línii. Mnohí z nich sa potrebujú iba vyrozprávať, nech z nich opadne tá ťarcha. Našiel sa aj taký, ktorý bol v posteli mimoriadne drsný. Ako by potreboval dať zo seba všetko von. Hoci už zarobila celkom slušnú sumu, dúfa, že sa jej naskytne možnosť, že bude mať jedného stále klienta, ktorý jej bude pravidelne platiť. To však nepovažuje za veľmi realistické, nakoľko nehrá vo filme Pretty Woman. V priemere si tak zarobí za jedno stretnutie 90 libier, všetko ale závisí od požiadavky muža. Luxusné spoločníčky sa ale môžu dostať do veľkého nebezpečenstva. Emma prišla na to, že muži používajú rôzne platformy, kde o nich kolujú reči, alebo môžu natrafiť na veľmi špecifického klienta. Od jedného raz odchádzala s plačom, nakoľko ju dusil až príliš silno. Odhodlaná mamička čaká len, kedy sa svet opäť vráti do normálu. Našla by si prácu podľa jej predstáv a túto kapitolu by konečne mohla uzavrieť.