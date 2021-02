Čísla nepustia: Španielska akvabela kraľuje medailistkám

Nebude veriť, ale čísla nepustia! Najúspešnejšou športovkyňou Medzinárodnej federácie plaveckých športov (FINA) histórie je španielska akvabela Ona Carbonellová (30). Z vrcholných svetových podujatí má doma 23 cenných kovov, jednu zlatú, 11 strieborných a 11 bronzových.

Viac kovov ako ona v tejto historickej bilancii majú len dvaja muži - Američania Michael Phelps (33) a Ryan Lochte (27). Kým oni už ukončili kariéru, ona ešte nie. V auguste sa síce stala mamou dcérky Kai, ale rozlúčku so športom ešte neohlásila.

Prekvapením je táto bilancia aj preto, že v tomto odvetí kraľovali zvyčajne ruské a čínske pretekárky. Posledné cenné kovy získala na svetovom šampionáte v juhokórejskom Kwangdžu, kde nadchla voľným programom skomponovaným na jeden z prejavov Nelsona Mandelu.

Tam sa stala ozajstnou legendou, ktorá teraz žije pre svoju rodinu. „Po živote zameranom takmer výlučne na šport, v ktorom voda obsadila prvé miesto na zozname priorít, sa teraz všetko zmenilo,“ prezradila sympatická Španielka, ktorá už dostala množstvo modelingových ponúk. Tie odmieta, no synchronizované plávanie ešte nechce. Aj preto sa tri mesiace po pôrode opäť pustila do tréningu. A tak možno ešte ohrozí mužov, ktorí sú v počte medailí z OH a MS pred ňou.