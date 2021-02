Parádna forma Volka graduje, rekordy pribúdajú: Dokáže však obhájiť zlato z ME?

Naozaj má skvelú fazónu! Najrýchlejší Slovák Ján Volko (24) potvrdil, že to má natrénované, aby prekonával rekordy.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Halový šampión na 60 m splnil tip svojej trénerky Nade Bendovej, aj keď s párdňovým oneskorením.

Bratislavský rodák dokazuje, že pred začiatkom sezóny absolvoval kvalitnú vysokohorskú prípravu vo Vysokých Tatrách, no najmä potom na Kanárskych ostrovoch. Po návrate domov tvrdil, že takú kvalitnú prípravu pred halovou sezónou ešte nemali, čo potvrdzuje každým svojím štartom. Na dvojstovke by sa dalo povedať: čo štart, to slovenský rekord. Pred pár dňami vo Viedni zabehol 21,04 s, v sobotu na mítingu Metz Moselle Athlélor vo Francúzsku 20,99 s, čo je parádny výkon najmä v olympijských súvislostiach.

Volko s trénerkou Bendovou pokračuje v náročnom februárovom programe. Vo Francúzsku ich čaká ešte jeden míting v utorok v Liévin, kde sa slovenský rekordér opäť stretne s kvalitnými súpermi, čo potrebuje v príprave na marcové halové ME v Toruni, kde ho čaká obhajoba zlatej medaily na šesťdesiatke.