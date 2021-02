Koronavírus šarapatí v slovenskom športe: Najskôr Fialky, teraz Saganovci

Hnusoba dostala aj ich! Slovenskí cyklisti Peter (31) a Juraj (32) Saganovci, ako aj ich tímový kolega z BORA - hansgrohe Erik Baška (27) majú koronavírus. Odhalil to test, ktorý podstúpili 29. januára pred odletom z tréningového kempu na Kanárskych ostrovoch. Všetci traja sú v izolácii a cítia sa dobre.

O nakazení našich cyklistov informoval samotný Peter Sagan na sociálnych sieťach. „Už pár týždňov trénujeme s bratom Jurajom a naším tímovým kolegom Erikom Baškom na Gran Canarii. 29. januára sme si dali v miestnom laboratóriu urobiť test PCR, aby sme mohli letieť späť domov. Bohužiaľ, výsledky neboli také, v aké by sme dúfali, a všetci traja sme mali pozitívny test na COVID-19,“ napísal Tourminátor v sobotu ráno v otvorenom statuse. „Všetci sa cítime dobre, ale samozrejme, že od toho dňa sme zostali v karanténe. Od chvíle, keď sme dostali pozitívne výsledky testov, mali sme celú podporu tímu a rád by som sa za to poďakoval nášmu manažérovi Ralphovi Denkovi a nášmu lekárskemu oddeleniu. Aj keď sme tisíce kilometrov ďaleko a v izolácii, vždy sme mali pocit, akoby sme boli priamo pri nich,“ dodal Peter s tým, že už sa nevie dočkať momentu, keď opäť naskočí do tréningového procesu. „Sme pod nepretržitým diaľkovým dohľadom a zostaneme tu tak dlho, ako to bude potrebné. Dúfajme, že naše ďalšie výsledky testov budú negatívne, aby sme mohli čo najskôr pokračovať v bežnom tréningovom rozvrhu,“ uzavrel Sagan.

Tímový manažér Ralph Denk uviedol, že načasovanie ochorenia nie je ideálne. Peter Sagan mal odštartovať sezónu na jednodňových pretekoch v Belgicku Omloop Het Nieuwsblad a Kuurne-Brussel-Kuurne v dňoch 27. a 28. februára. Baška sa mal zúčastniť na Tour de la Provence, ktorá sa začína 11. februára. „Peter bol a aj je mimoriadne motivovaný, preto už bol v príprave na novú sezónu dosť ďaleko. Najdôležitejšie však teraz je, že všetci traja sú v poriadku a nevykazujú žiadne závažné príznaky. Zlé je, že nie je možné presne určiť začiatok sezóny pre všetkých troch. Najskôr musia dostať lekárske povolenie. Potom môžeme zvážiť, aké budú ďalšie kroky,“ povedal Denk.

Fialky to stále cítia

Dodatočné a komplexnejšie vyšetrenia u sestier Paulíny a Ivony Fialkových, ktoré v úvode aktuálnej biatlonovej sezóny prekonali ochorenie COVID-19, neukázali výraznejšie negatívne zmeny, ale ako uviedli v spoločnom videu na facebookovom profile, neznamená to, že nákaza koronavírusom u nich nezanechala žiadne stopy. „Vyšetrenia neukázali závažné mechanické porušenie pľúc alebo srdca. U mňa sú však na pľúcach drobné zmeny a vyskytla sa aj srdcová arytmia. Nie je to však také závažné, aby som nemohla ďalej trénovať,“ uviedla Paulína Fialková, ktorú Ivona doplnila: „Mali sme ľahký priebeh, ale podcenili sme túto chorobu a začali sme trénovať príliš skoro. Cítili sme sa veľmi fajn, mali sme vidinu rýchleho naskočenia do sezóny Svetového pohára. S odstupom času sa ukázalo, že sme na tom boli čoraz horšie a ‚korona‘ vyčerpala naše telá.“ Rodáčky z Brezna už trénujú, ako na tom sú, sa dozvieme o pár dní. V stredu 10. februára sa totiž v Pokljuke začína svetový šampionát v biatlone.