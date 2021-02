Alžbeta II. oslavuje 69. výročie nástupu na trón: Kráľovnou sa stala po náhlej smrti otca

Britská kráľovná Alžbeta II. v sobotu oslávila 69. výročie svojho nástupu na trón.

Pre pandémiu vyvolanú koronavírusom SARS-CoV-2 si toto výročie pripomenula na hrade Windsor bez veľkých osláv a bez verejnosti, informovala agentúra DPA.

Posledné tri desaťročia mala kráľovná vo zvyku odcestovať pred Vianocami na zámok Sandringhamu vo východnom Anglicku a zostať tam až do výročia svojho nástupu na trón, do 6. februára. Pandémia túto tradíciu narušila: 94-ročná kráľovná väčšinu z mesiacov, ktoré Británia zápasí s epidémiou vírusového ochorenia COVID-19, trávi vo Windsore so svojím manželom, princom Philipom, a uzavretou skupinou dôveryhodného personálu.

Alžbeta II. nastúpila na trón vo veku 25 rokov po náhlej smrti svojho otca, kráľa Juraja VI., ktorý zomrel 6. februára 1952 na panstve Sandringham. Budúca kráľovná bola v tom čase aj s manželom na návšteve v Keni. Korunovaná bola v roku 1953.

V júni budúceho roku tak Alžbeta oslávi svoje platinové jubileum - 70 rokov na tróne - a jej poddaní pri tej príležitosti budú mať deň pracovného voľna, dodala DPA.

Alžbeta II. je najdlhšie žijúcim a najdlhšie vládnucim britským panovníkom.