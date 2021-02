Krutá realita, ktorú priniesla pandémia: Slovenskí hráči môžu mať problém, zhodli sa agenti

Náročná ekonomická situácia a „uťahovanie opaskov“ nezvýši šance slovenských futbalistov dostať sa do európskych veľkoklubov. Myslia si to viacerí poprední slovenskí hráčski sprostredkovatelia.

Podľa Emila Kovaroviča veľké kluby nebudú robiť kompromisy a kupovať nižšiu kvalitu, aby ušetrili. "Môže to zohrať len menšiu úlohu," povedal riaditeľ agentúry Soccon pre portál Webnoviny.sk. Michal Holeščák z HMP-Sport Managment si zasa myslí, že k tomu prispievajú aj slovenské kluby. Argumentuje tým, že značná časť klubov z našej ligy angažuje síce lacných, ale veľmi slabých cudzincov, ktorí zbytočne zaberajú miesto talentovaným slovenským hráčom. "Čiže šance na prestupy našich hráčov sa tým pádom znižujú," podotkol.

Stavili hlavne na stabilizáciu kádrov, získavanie voľných hráčov, prípadne preferovali hosťovania z iných klubov. Klesli platy hráčov i celkový objem prostriedkov klubov na transfery. Richard Čech zo spoločnosti Čech – Slovakia sa napriek tomu domnieva, že to prinieslo aj niečo pozitívne. "Trh to skôr vyčistilo od ,obchodníkov´, ktorí sa snažili na hráčoch zarobiť, premiestniť ich z klubu A do klubu B a tým pre nich práca skončila," povedal brat bývalého slovenského reprezentanta a účastníka MS 2010 v JAR Mareka Čecha.

Viacerí sa zhodli, že najväčším obmedzením v uplynulom období bola predovšetkým nemožnosť cestovať. "Nemohli sme pozývať skautov a športových riaditeľov sledovať našich hráčov naživo v akcii, čo je kľúčové pre kluby s kvalitným skautingom," poznamenal Holeščák.

Pravdepodobne ešte nejaký čas potrvá, kým sa svet dokáže priblížiť k stavu spred pandémie. "Tak, ako každé odvetvie, aj futbalové bude pár prestupových okien v úspornom režime a nie v rozsahu, na aký sme boli zvyknutí pred rokom 2020," vraví Svetozár Pavlovič zo zastupiteľskej agentúry Pavlovic Sports.

Ako podotkol Kovarovič, všetko bude závisieť od toho, ako sa naštartuje ekonomika, nakoľko kluby sú závislé od príjmov z marketingu, od sponzorov, žijú aj zo vstupného: "Ak kluby obnovia výšku pôvodných rozpočtov, myslím si, že situácia bude podobná tej pred obdobím pandémie." Holeščák si tiež myslí, že bude veľmi dôležité to, aká bude podpora športu od jednotlivých vlád a sanovanie už vzniknutých strát.