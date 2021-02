Nepríjemné správy z Bory: Saganovci majú koronavírus

Slovenskí cyklisti Peter Sagan, Juraj Sagan a Erik Baška boli pozitívne testovaní na koronavírus.

Oznámil to Peter Sagan na sociálnej sieti.

"Už pár týždňov trénujeme s bratom Jurajom a naším tímovým kolegom Erikom Baškom na Gran Canarii. 29. januára sme si nechali v miestnom laboratóriu urobiť test PCR, aby sme mohli letieť späť domov. Bohužiaľ, výsledky neboli také, v aké by sme dúfali, a všetci traja sme mali pozitívny test na Covid-19," napísal Peter na Instagrame.

"Všetci sa cítime dobre, ale samozrejme, od toho dňa, sme zostali v karanténe. Od chvíle, keď sme dostali pozitívne výsledky testov, mali sme celú podporu tímu a rád by som sa za to poďakoval nášmu manažérovi Ralphovi Denkovi a nášmu lekárskemu oddeleniu. Aj keď sme tisíce kilometrov ďaleko a v izolácii, vždy sme mali pocit, akoby sme boli priamo pri nich. Sme pod nepretržitým diaľkovým dohľadom a zostaneme tu tak dlho, ako to bude potrebné. Dúfajme, že naše ďalšie výsledky testov budú negatívne, aby sme mohli čo najskôr pokračovať v bežnom tréningovom rozvrhu," dodal slovenský cyklista.