Znovuotvorenie škôl sprevádzajú prísne predpisy: Bez negatívneho testu ani na krok

Zamestnanci škôl a školských zariadení budú potrebovať negatívny test na ochorenie COVID-19, nie starší ako sedem dní od pondelka (8. 2.). Ostatní zamestnanci v závislosti od stupňa varovania v danom okrese od 10. alebo 15. februára.

Vyplýva to z novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Zamestnanci v okresoch so stupňom varovania III a IV podľa COVID automatu sa pri vstupe do priestorov zamestnávateľa budú musieť od 10. februára preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako sedem dní, priblížila hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

Zamestnanci v okresoch stupňa varovania II podľa COVID automatu sa pri vstupe do priestorov zamestnávateľa budú musieť preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní. V prípade okresov so stupňom varovania I postačí test nie starší ako 21 dní. V oboch prípadoch treba test od 15. februára.

"Ostatné výnimky, napríklad zo zdravotných dôvodov, veku alebo v závislosti od určitej životnej situácie ostávajú totožné s predchádzajúcou vyhláškou," spresnila Račková.

Prevádzkami sa na účel tejto vyhlášky rozumejú všetky verejné aj súkromné budovy a objekty, vrátane budov orgánov verejnej moci, prevádzkované za komerčným aj nekomerčným účelom, okrem domov, bytov a iných priestorov slúžiacich na bývanie.

"Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky," uviedla hovorkyňa. Prevádzkovateľ zariadení je oprávnený požadovať predloženie dokladu o negatívnom teste, respektíve doklad o výnimke. Rovnako je oprávnený do týchto dokladov nahliadnuť.