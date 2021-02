Sereď sa chce pobiť o prvú šestku, tréner Šturma: Je to v našich rukách

Futbalisti ŠK Sereď strácajú na prvú šestku po jesennej časti Fortuna ligy 2020/201 tri body.

Na jar by po poriadnom prievane v hráčskom kádri radi zabojovali o postup do skupiny o titul. Tréner František Šturma verí, že je v silách tímu, aby tento predsezónny cieľ dosiahol.

Cez zimnú prestávku mužstvo opustilo osem hráčov a rady doplnilo desať futbalistov. Poslednou zimnou akvizíciou sa stal 18-ročný chorvátsky stredopoliar Mario Kvesič, ktorý doteraz pôsobil v českom klube FK Přepeře. Obranné rady vystužil 24-ročný iránsky stopér Iman Salimi, ktorý naposledy obliekal dres iránskeho Tractoru SC a získal s ním aj národný pohár.

Sereď v príprave odohrala šesť zápasov. V prvých dvoch so Skalicou a Banskou Bystricou uhrala remízy, potom nasledovali prehry s Podbrezovou, Dubnicou Senicou aj v generálke s Petržalkou.

"Ambície sú jasne dané, pred sezónou sme povedali, že by sme boli radi v prvej šestke, je to rozohrané slušne. Strácame tri body na tú šestku a máme zápas k dobru. Na druhej strane musím povedať, že máme dva body na baráž, takže vychádzame z toho, čo je. Snažíme sa s chlapcami pracovať tak, že sa pozeráme dopredu, nechceme pozerať na to čo bolo, alebo čo sa urobilo zle. Chceme sa poučiť z chýb a chceme napredovať a zlepšovať sa. Je v našich rukách, aby sme sa o prvú šestku pobili," povedal na piatkovej tlačovej konferencii tréner Šturma.