Obvinený multimilionár Brhel: Eskort do ďalšej nemocnice! Jeho advokát je pobúrený

Minimálne pár týždňov zostane mimo slobody. Multimilionár Jozef Brhel (59), ktorého začiatkom týždňa zatkla polícia pre obvinenia z korupcie, si vypočul verdikt sudkyne.

Do pojednávacej miestnosti sa dostavil z nemocnice v bratislavskom Ružinove, kde trávil posledné dni hospitalizovaný so psychickými problémami. Ako svoje rozhodnutie odôvodnila sudkyňa? Brhel je často spájaný s politikmi predchádzajúcej vládnej garnitúry. Jeho majetok podľa prepočtov dosahuje 200 miliónov eur. Cez Viedeň priletel z Kanárskych ostrovov v pondelok večer súkromným lietadlom a v utorok ráno už sedel na výsluchu v NAKA.

Policajti si ho vo väzbe napokon ponechali a pokračovať v nej chcel aj prokurátor, a to z dôvodu obvinení vo veci „obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a zločinov prijímania úplatku“. Obával sa totiž, že ujde alebo sa bude skrývať, či mariť dôkazy, alebo pokračovať v trestnej činnosti. Do Pezinka ho priviezli priamo z nemocnice v Ružinove, kde bol hospitalizovaný na psychiatrii.

Brhela uložili na oddelenie, kde sú pacienti s podozrením na COVID. Zrejme preto, lebo prišiel zo zahraničia a nestihol byť v karanténe, no test mal negatívny. Sudkyňa Ružena Sabová rozhodovala niekoľko hodín. Napokon sa uzniesla na tom, že prominentný oligarcha zostáva za mrežami. Dôvodom je úteková a kolúzna väzba.

„Ja som stratil ilúzie o právnom štáte. Klient je ohlásený, dostaví sa na dohodnutý termín na výsluch a oni v tom vidia nejaký útekový dôvod. Kolúzna väzba v takomto zdravotnom stave, ako sa nachádza, prosím vás pekne, koho bude ovplyvňovať? Všetci sú zavretí a zdôvodní to sudkyňa tým, že ešte budeme opakovať ich výsluchy,“ povedal advokát Ľudovít Štanglovič s tým, že Brhela odviezli do Trenčína do väzenskej nemocnice.

„Klient je z tohto pobúrený, znechutený. Cíti sa nevinný. Je to otázne, či to zvládne, som zvedavý, kto si toto znovu zoberie na svedomie. On je dlhodobo chorý, my sme na to upozorňovali,“ dodal advokát. Na otázku, či môže mať samovražedné sklony, odpovedal, že „to by sme zachádzali ďaleko“. Celý prípad sa motá okolo Finančnej správy, ktorá bola pod vedením Františka Imreczeho. Ten sedí vo väzbe už takmer týždeň. Problémom sa stalo to, akým spôsobom dohadovali kšefty u daniarov na IT zákazky za viac ako 40 miliónov eur.