Merkelová a Macron sa postavili proti odporcom: Spoločne bránia očkovaciu stratégiu EÚ

Nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok obhajovali spoločnú stratégiu očkovania proti koronavírusu v Európskej únii aj napriek problémovému začiatku.

Informovala o tom tlačová agentúra AFP. "Plne podporujem európsky prístup," povedal Macron na online tlačovej konferencii po rozhovoroch s Merkelovou. "Čo by ľudia povedali, keby krajiny ako Francúzsko a Nemecko medzi sebou o vakcíny súťažili?" položil otázku. "Bol by zmätok a bolo by to kontraproduktívne," doplnil.

Merkelová vyhlásila, že hoci pomalý začiatok očkovania ukázal, že Únia musí rozšíriť výrobné kapacity farmaceutických spoločností, "základné rozhodnutie objednať si vakcíny spoločne ako Európska únia bolo a je správne".

V posledných týždňoch silnie v 27-člennej EÚ hnev nad pomalým tempom očkovania proti koronavírusu - v porovnaní s rýchlejším očkovaním v Spojených štátoch, Izraeli a bývalom členskom štáte EÚ Británii.

Merkelová tento týždeň niekoľkokrát vystúpila na rozhlasových staniciach a bránila rozhodnutie Nemecka nejsť do toho samotné. Kancelárka uviedla, že EÚ a výrobcovia vakcín "pracujú tak rýchlo, ako môžu", aby zrýchlili očkovanie a rozšírili výrobné linky.

EÚ si podľa Merkelovej objednala viac než dosť potenciálnych vakcín pre svojich 450 miliónov občanov, ale počiatočný nedostatok očkovacích látok odhalil fakt, že "výrobné kapacity Únie nie sú také veľké, ako sme si predstavovali". "Ale výroba vakcín nie je niečo, čo sa dá urobiť zo dňa na deň. Sú to zložité procesy," dodala.

Macron povedal, že EÚ si zabezpečila dávky širokej škály sľubne vyvíjaných vakcín, ale pripustil, že lídrov prekvapil rýchly úspech vo vývoji experimentálnych mRNA vakcín.

Takéto očkovacie látky založené na novej technológii, ktorá sa nikdy predtým nepoužila pri komerčných vakcínach, vyvinuli spoločnosti Pfizer/BioNTech a tiež Moderna. Stali sa prvými dvojdávkovými vakcínami, ktoré schválil regulačný úrad Európskej únie (EMA) v boji proti pandémii.

"Nikto nemohol vedieť, že bezpečné vakcíny budeme mať tak rýchlo," uviedol Macron novinárom.