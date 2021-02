Ministerka Remišová: Na prechádzky do prírody nebude potrebný test

Na prechádzky do prírody nebude potrebný test.

Informovala o tom vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) vo svojom profile na sociálnej sieti.

Ako ďalej priblížila, nové opatrenia priniesli aj väčší dôraz na situáciu v regiónoch, menej testovania na cestu do práce či postupné otváranie škôl. Upozornila však, že aj keď platnosť súčasných opatrení skončí v nedeľu 7. februára, situácia je stále vážna a počet nových prípadov neklesá. Z daného dôvodu by bolo podľa nej „extrémne nezodpovedné“ nič neurobiť a nechať šíreniu vírusu voľný priebeh. Remišová zdôraznila, že v súčasnosti je potrebné sústrediť sa na efektívnu očkovaciu kampaň. Očkovanie totiž vníma ako jediné riešenie na to, ako sa vrátiť k normálnemu fungovaniu spoločnosti.

Dodala, že strana Za ľudí podporila kompromisný návrh v boji proti šíreniu ochorenia COVID-19. „Zároveň sa nám podarilo presadiť zmysluplný návrh, aby sa zrušila povinnosť testovať sa každý týždeň len pre prechádzky do prírody,“ napísala. Vysvetlila, že mnohí ľudia, ako napríklad matky na materskej dovolenke, sa dobrovoľne izolujú a stýkajú sa len s členmi svojej domácnosti. Novo nastavené pravidlá podľa Remišovej lepšie zohľadňujú situáciu v regiónoch s istým uvoľnením podmienok pre tie, ktoré lepšie zvládajú znižovanie šírenia vírusu. Do pravidiel sa zavádza aj predvídateľnosť. Doplnila, že so samosprávami a podnikmi, ktorých vníma ako významných partnerov štátu pri riešení pandémie, by mali zodpovední ministri lepšie komunikovať a pripravovať ich na zmeny.