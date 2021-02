Rodina Andyho Hryca († 71) z karantény pripravuje pohreb: Na omšu vybrali dôležitého človeka

Zbohom legende! Uznávaný herec Andy Hryc († 71) navždy odišiel do umeleckého neba.

Posledných desať mesiacov jeho života bolo plných bolesti, obáv, vyčerpania, ale aj odhodlania, viery a lásky. Hryc totiž bojoval s akútnou leukémiou, ktorá však bola, bohužiaľ, silnejšia ako on. Smútiaca rodina v týchto dňoch vybavuje rozlúčku s milovaným Andym. Termín jeho pohrebu je už známy a dokonca ho bude odprevádzať na jeho ceste na večnosť kňaz, ktorý s rodinou Hrycovcov znášal ich kríž, ale aj životné radosti.

Andy poslednýkrát vydýchol v nedeľu o 3.13 hod. Zomrel vyrovnaný a obklopený tými, ktorých mal hlboko v srdci - starostlivou dcérou Wandou a milovanou manželkou Veronikou. „Vyzeral úplne pokojný. Tie posledné hodiny nebol v strese, ani nemám pocit, že by sa bál. To ma teší asi zo všetkého najviac, že mal pokojný odchod. Bola som pri ňom, dlho sme sa rozprávali a postupne odchádzal. Najprv mu odišlo vedomie a potom dych a srdce... Spomaľovalo sa, až sa zastavilo,“ povedala s plačom Wanda.

Jej tato, ako ho vždy volala, už nie je medzi nimi. Na neutíchajúcu bolesť a prázdnotu potrebuje smútiaca rodina iba čas. Posledné dni však museli riešiť dôstojnú rozlúčku s legendárnym umelcom. Wanda myslela najmä na to, že kvôli pandémii koronavírusu sa s Andym nebudú môcť rozlúčiť tí, ktorí ho mali radi.

„Rozlúčka bude 16. februára o 13.15 hod. v bratislavskom krematóriu s tým, že v obradnej miestnosti môže byť iba šesť ľudí, ale vonku nie je počet obmedzený. Samozrejme ľudia musia dodržiavať rozostupy. Budem rada, keď sa s ním prídu ľudia rozlúčiť,“ povedala Novému Času producentka, ktorá sa ešte dostáva z koronavírusu. Jej otec zrejme priniesol COVID-19 z nemocnice a nakazil nielen Wandu, ale aj svoju manželku. Všadeprítomné ochorenie však nespôsobilo jeho smrť, odchod z tohto sveta zapríčinila zákerná rakovina.

Pomoc sestry

Hrycová momentálne dolaďuje rozlúčku do posledných detailov. „Kým sme my s mamou v karanténe, tak nám s pohrebom veľmi pomáha otcova sestra Bohdana, ktorá bola osobne aj v pohrebnej službe a telefonicky s nami koordinuje veci. Za to by som sa jej chcela poďakovať. Zatiaľ viem, že bude cirkevný obrad. Otec bol pravoslávny, ja som gréckokatolíčka a aj mama. Vzhľadom na to, že naša rodina má vzťah s gréckokatolíckym kňazom, ktorý ma sobášil a krstil môjho syna, tak sme sa rozhodli pre gréckokatolícky obrad,“ vysvetlila Wanda a pokračuje: „Myslím si, že je dôležitejšie, aby to robil človek, ktorý sa s ním poznal, a ktorý mal k nemu nejaký vzťah, ako to, či je pravoslávny, alebo nie je.“

Andy by sa tak určite potešil, lebo omšu bude slúžiť jemu blízka osoba. „Volá sa duchovný otec Rasťo. Sprevádza našu rodinu pri dôležitých udalostiach ako svadba a krst Artema,“ uzavrela Wanda, pre ktorú bude posledná rozlúčka s milovaným otcom nesmierne ťažká. Uvedomuje si však, že musí zostať silná pre svoju rodinu, ktorá ju potrebuje.