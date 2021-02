Škvrna na povesti Ladislava Štaidla († 75) kvôli ŠtB: Podozrenie z donášania na Gotta († 80)

Údajne spolupracoval s ŠtB. Český skladateľ Ladislav Štaidl († 75) podľahol komplikáciám spojeným s ochorením COVID-19.

A práve on mal mať na začiatku 80. rokov svoju zložku u ŠtB pod krycím menom Majster. Zosnulý umelec bol na istý čas rozhádaný s Karlom Gottom († 80) a teraz sa objavujú informácie, že mal na neho aj donášať. Všetko to začalo vydieračským listom pre Karla Gotta († 80), čo sa po revolúcii ukázalo ako provokácia od ŠtB.

Celú udalosť však mala odštartovať údajná Štaidlova spolupráca s vtedajšou Štátnou bezpečnosťou. „Dozvedám sa to až od vás. Moje svedomie nie je zaťažené podávaním informácií na kohokoľvek,“ napísal zosnulý skladateľ v roku 2008 MF DNES. „Schádzali sme sa iba ohľadom Gottových listov, to je celé,“ dodal vtedy. To, že nikdy nikoho neudal, potom opakoval i v množstve ďalších rozhovorov.