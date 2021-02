Je práve toto favorit? Šeliga prezradil, koho volí za špeciálneho prokurátora

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga bude voliť za šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) advokáta Daniela Lipšica.

Vyhlásil to v pléne počas diskusie k voľbe. Rovnako bude zrejme podľa informácií TASR postupovať aj koalícia. Predseda klubu OĽANO Michal Šipoš už počas dňa avizoval, že je dohoda v koalícii na jednom mene. Podľa informácií TASR má ísť o Lipšica. Predstavitelia klubov SaS a Za ľudí počas piatka uviedli, že medzi ich favoritov patrili Lipšic a prokurátor Peter Kysel.

"Dnešný večer je zlomový v tom, že je šanca, že sa do čela špeciálnej prokuratúry dostane človek, ktorému pôjde o spravodlivosť, ktorý nebude pozerať na to, kto ho volil, kto je aktuálne pri moci a kto je alebo nie je v opozícii. Toto je úplne kľúčové," skonštatoval Šeliga v pléne. Dodal, že človeka do istej miery definuje to, kto sú jeho priatelia, ale najmä to, kto sú jeho nepriatelia. "Aj z tohto dôvodu budem dnes voliť Daniela Lipšica. Verím, že sa stane špeciálnym prokurátorom," povedal.

Poslanec Jozef Pročko (OĽANO) v diskusii tvrdil, že opozícia sa tak bojí Lipšica, a tak veľmi proti nemu bojuje, že sa nemôže čudovať, ak ho napokon zvolia. Uviedol, že napriek tomu sa sám pri voľbe zdrží.

Na post špeciálneho prokurátora kandidujú okrem Lipšica prokurátori ÚŠP Ján Šanta, Vasiľ Špirko a Peter Kysel.