V sobotu je Svetový deň bez mobilného telefónu: Ako by ho chceli prežiť Slováci?

Život bez mobilov si v súčasnej dobe už ani nevieme predstaviť.

Okrem telefonovania nám nahrádzajú foťáky, kalendáre, knihy či hudobné prehrávače a dokonca aj osobný kontakt s ľuďmi. Až 80 % z nás má mobil neustále zapnutý, mnohí ho majú na nočnom stolíku pri posteli a až 54 % ľudí svoj mobil kontroluje aj v noci a takmer každý druhý ho berie aj na WC. Používame ho skrátka všade. Aj preto vznikol Svetový deň bez mobilu, ktorý pripadá na 6. februára, kedy by sme si ho mali vypnúť a užívať si bežný život. Nový Čas zisťoval, ako by ste fungovali jeden deň bez neho.

- Keďže mám dve malé deti Samka (5) a Matúška (1,5), veľká časť dňa patrí len im. Takže pre mňa by sa nič nezmenilo. Stále by som bola s deťmi, vyrábali by sme niečo spolu a bláznili sa. Išli by sme von na prechádzku, stavali spolu snehuliaka a guľovali sa. Ako vždy by sme sa veľa rozprávali.

- Za normálnych okolností nemám vôbec problém byť bez telefónu aj celý deň, mám totiž mnoho aktivít, ktoré ma naplno zamestnávajú. Snažím sa rozbehnúť vlastný biznis s ručne vyrábanými výrobkami. Maľujem obrazy, na keramiku a vlastne na všetko, na čo sa maľovať dá, pletiem kabelky aj košíky a kadečo iné a veľmi rada pečiem. Momentálne som ale v deviatom mesiaci tehotenstva a každým dňom s priateľom očakávame narodenie dcérky, takže bez mobilného telefónu nejdem ani na krok, mám ho stále niekde nablízku, aby som v prípade potreby vedela okamžite zmobilizovať všetkých potrebných ľudí.

- Venovala by som svoj čas svojim deťom. Starší syn má už 18 a má už svoje záujmy, ale mladší Šimon má 11 a pri ňom sa vždy vrátim do detských čias. Ak je možnosť, sme veľmi radi vonku, naposledy keď bol sneh, tak sme postavili veľkého snehuliaka, chodíme sa aj sánkovať, lyžovať sa teraz nie je kde. Milujeme aj vedomostné hry a aj také tie chvíle, keď sme spolu a čítame si.

- Ak by som nemala mobil, určite by som išla von s kamarátkami, buď na prechádzku, alebo sa sánkovať. Doma by som si vytvárala vlastné mydlá a sviečky, lebo na Vianoce som dostala sadu na ich výrobu. Určite by som hrala skladby na klavíri. Nielen tie, ktoré si musím precvičovať do školy, ale aj tie, ktoré sa mi páčia, ako napríklad Snowman od speváčky Sia. Večer by sme si pozreli s bratom a mamkou nejakú komédiu.

- Okamžite by som išiel na celodennú túru, ideálne aj ďalej od rušných turistických miest, kde si dokážem vychutnať prírodu v jej autentickejšej podobe. Takto strávený čas je pre mňa rozhodne hodnotnejší, ako byť pripútaný k mobilu či počítaču. Stráviť deň bez mobilu pre mňa nie je také náročné, ak som pritom niekde na túre. Horšie je to, ak mám byť zavretý doma a nemal by som možnosť používať elektroniku. To už by bola náročnejšia výzva.