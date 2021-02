Kužmová po postupe do semifinále v Melbourne: Z tejto veci mám najväčšiu radosť

Slovenská tenistka Viktória Kužmová s Ruskou Annou Kalinskou sa prebojovali už do semifinále štvorhry na turnaji WTA Yarra Valley Classic v austrálskom Melbourne.

Vo štvrťfinále zdolali kanadsko-ruský pár Leyah Fernandezová, Anastasia Potapovová 6:3, 6:4.

V dueli o postup do finále nastúpia proti štvrtému nasadenému čínskemu tandemu Jing Jing Tuan, Sajsaj Čeng. Kužmová s Kalinskou majú vďaka postupu medzi elitné kvarteto už istú spoločnú prémiu 8350 dolárov a 185 bodov do svetového deblového rebríčka. Turnaj v Melbourne je pre obe hráčky generálkou na úvodný grandslam sezóny Australian Open.

Kužmová si spoluprácu s Kalinskou pochvaľuje. V minulosti spolu odohrali viacero turnajov. v roku 2019 triumfovali na podujatí WTA v Prahe. Na konte majú aj dva spoločné tituly z turnajov ITF. "Som veľmi rada, že sme sa po dlhej dobe s Annou dohodli na štvorhru. Vždy sa mi s ňou skvele hralo. Teší ma, že pokračujeme v dobrých výsledkoch a dúfam, že sa nám bude dariť aj naďalej. Verím, že mi dobré výsledky vo štvorhre pomôžu odraziť sa aj vo dvojhre," povedala pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu Kužmová, ktorá na prelome rokov 2020 a 2021 laborovala so zranením rebra. Raketu v ruke nedržala vyše mesiaca. Absolvovala množstvo vyšetrení a o to je radšej, že sa v Austrálii opäť môže predstaviť v súťažnom kolotoči.

Po roku sa grandslamový turnaj Australian Open bude hrať znova pred divákmi. Austrálski organizátori avizovali, že denne by do areálu v Melbourne mohlo prísť až do 30.000 návštevníkov. "Teším sa, že sa Australian Open odohrá pred divákmi. Pre hráčov je to určite lepšie, keď môžu hrať pred ľuďmi a pre ľudí. Je úžasné, že organizátori boli schopní pripraviť tieto turnaje. Muselo ich to stáť veľa námahy. Veľmi si vážim, že tu môžem byť a hrať súťažné zápasy," dodala dvadsaťdvaročná hráčka Národného tenisového centra, ktorá vďaka postupu do semifinále vyrovnala deblové rebríčkové maximum - 29. priečku v rebríčku WTA.