Ľadové kráľovstvo pri Ružomberku udržiavajú za 1000 eur denne: Kvôli lockdownu nádheru nikto nevidí

Všetky obľúbené postavičky pre malých aj veľkých! V Hrabovskej doline nad Ružomberkom sa ukrýva Ľadové kráľovstvo.

Okrem viacerých atrakcií je jeho súčasťou aj Ľadová výstava. Ide o výstavný chladený stan s rozlohou 700 m2, ktorý v sebe ukrýva 150-tisíc kilogramov číreho a farebného ľadu. Rozprávková nádhera je pre verejnosť zatiaľ neprístupná. Dokedy to tak bude a koľko stojí údržba nádherných kúskov z ľadu? V jedinečnom ľadovom mestečku sa nachádzajú desiatky ručne vyrezávaných ľadových sôch zo známych slovenských a zahraničných rozprávok ako Maťko a Kubko, Doba ľadová, Včielka Maja či Leví kráľ.

Celkovo sa tu nachádza 9 stanovíšť s deviatimi populárnymi rozprávkami a najdlhšia ľadová šmykľavka v Európe, ktorá má približne 12 metrov. „Žiaľ, naše Ľadové kráľovstvo môžeme spustiť až po skončení lockdownu,“ hovorí Marek Zelnický, manažér Ľadového kráľovstva s tým, že na projekte pracovali niekoľko rokov. Na výrobe spomínaných sôch sa podieľali rezbári z celej Európy na čele so Slovákom Adamom Bakošom, ktorého nádherné výtvory už mohli viackrát návštevníci obdivovať aj na ľadovom dóme na Hrebienku.

„Táto inšpirácia trvala veľmi dlho, až 5 či 6 rokov. V stane nájdu návštevníci známe postavičky, ktoré boli inšpirované slovenskými a zahraničnými rozprávkami. Napríklad Maťko a Kubko majú za sebou tak netradične dreveničku z Vlkolínca,“ vysvetlil Zelnický s tým, že ľadové sochy sú v stane, ktorý je vlastne jedna veľká mraznička, a náklady na ich udržanie dosahujú astronomickú sumu.

„Jeden deň mrazenia nás strojí zhruba tisíc eur. V stane sa udržiava stála teplota mínus 10 stupňov Celzia a to bez ohľadu, či je vonku plus 12 stupňov, alebo mínus 21 stupňov. Preto je situácia v lockdowne pre nás neistá a je to kameň úrazu. Nevieme, dokedy bude trvať. Mali sme otvárať ešte v decembri a stále máme zatvorené,“ dodal Zelnický.

Kráľovstvo v číslach