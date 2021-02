Moderátorka Barbora Krajčírová na materskej dovolenke: Padám od únavy

Oddych jej zrejme tak skoro nehrozí!

Moderátorka Barbora Krajčírová (34) sa v júli minulého roka stala mamou rozkošného Kristiána. Malý drobec dal slávnej mame zabrať už vtedy, keď bol v brušku, a inak to nie je ani teraz. Barbora totiž otvorene priznáva, že už niekoľko mesiacov melie z posledného. Krajčírová je hrdou mamou Kristiána a Amie, ktorú má z predošlého vzťahu. Jej mladší poklad však moderátorku vôbec nenechá oddychovať.

„Spánok je slovo, ktoré si dúfam ešte niekedy užijem. Nespala som dobre počas tehotenstva a nespím dobre ani teraz. Sme hore každú hodinu, takže niekedy vyzerám ako múmia. Neviem, aký je deň, koľko je hodín a podobne. Inokedy sa moje telo dá dokopy aj za dve hodiny spánku a fungujem ako „duracelka“. Heslo materstva, že raz sa vyspím, u mňa funguje naplno,“ priznala s úsmevom Krajčírová. Tá, rovnako ako všetci, veľmi intenzívne prežíva obdobie pandémie.

Korona jej však „darovala“ aspoň čas so svojimi milovanými. „Covidové dni mi doslova zmenili život. Po rokoch, dá sa povedať, vorkoholického režimu som prestala pracovať, porodila druhé dieťa a všetok čas naplno venujem rodine. Myslím si, že moja rodina (manžel a deti) to „dnes“ berie ako to najužitočnejšie, čo im môžem dať. Ja si to užívam. Aj keď zmeniť život zo dňa na deň je pekná „mentálna“ previerka. No toto voľno som už potrebovala,“ uzavrela kráska.