Petru Vlhovú čaká svetový šampionát: Päť štartov na kopci, ktorý nepozná

Najviac päť štartov. To je stručný plán slovenskej lyžiarskej hviezdy Petry Vlhovej na svetovom šampionáte v talianskom stredisku Cortina d´Ampezzo, ktorý sa začína v pondelok 8. februára.

Líderku priebežného poradia Svetového pohára čaká obhajoba medailového kompletu z Aare 2019, ktorá bude o to ťažšia, že Petra na cortinskom kopci ešte nikdy neštartovala.

V Are si Vlhová vybojovala zlato v obrovskom slalome, striebro v alpskej kombinácii a bronz v slalome. Tento rok valcuje konkurenciu na bielych svahoch, no do dejiska MS pricestovala s rešpektom, hoci sa jej meno objavuje v zozname najväčších favoritiek.

„V Cortine som nikdy nebola, vôbec nepoznám kopec. Budem sa snažiť hneď sa adaptovať a zistiť, aký je svah. Nastavenie bude rovnaké ako na každé preteky: idem na medaily. Dám do toho všetko a uvidíme, čo z toho vzíde a ako to dopadne,“ vyhlásila odhodlane Liptáčka pre RTVS.

Z pôvodných Vlhovej plánov vypadol zjazd a podľa talianskeho portálu neveitalia.it je otázny aj jej štart v super-G... „Až po pondelkovej kombinácii sa rozhodneme, či Petra pôjde aj super G,“ citoval trénera Livia Magoniho spomínaný portál. Superobrovský slalom je totiž na programe len 20 hodín po kombinácii, v ktorej Slovenka obhajuje striebornú medailu.

Po premiérovom umiestnení na stupňoch v super-G v kariére v Ga-Pa dostala Petra trojdňové voľno a potom krátky tréning v Ladurnse, kde sa dostal k slovu najmä slalom. A to najmä preto, že v troch technických disciplínach (paralelnom obr. slalome, obr. slalome a slalome) má medailové ambície. „Na MS idem s dobrým pocitom a veľkou sebadôverou. Dúfam, že budem lyžovať rovnako dobre ako v Garmisch-Partenkirchene,“ dodala Petra.

Okrem Vlhovej sa na MS predstavia v slovenských farbách ešte Petra Hromcová, Adam Žampa, Andreas Žampa, Martin Bendík a Filip Baláž.