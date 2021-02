Koniec srandy v Bánovciach nad Bebravou: Policajné kontroly na uliciach, bytovky strážia vojaci

Situácia v Bánovciach nad Bebravou a ani v okrese nie je dobrá. Pribúda pozitívne testovaných osôb. Kompetentní sa rozhodli rázne zakročiť a do ulíc vyrazili muži zákona. Skontrolovali desiatky ľudí. Boli sme pri tom a toto sú výsledky kontroly!

Pre vysoký nárast pozitívne testovaných v Bánovciach nad Bebravou, ako aj v celom okrese sa rozhodli kompetentní konať. Do ulíc vyrazili muži zákona a posvietili si na ľudí, ktorí sa hrnuli od najväčších zamestnávateľov. Kontrolovali aj príjazdové cesty z mesta.

,,Epidemiologická situácia v meste a ani v okrese nie je dobrá. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne zaznamenal vysoký nárast pozitívne testovaných osôb,“ ozrejmila primátorka Bánoviec nad Bebravou Rudolfa Novotná s tým, že sa na základe týchto informácií mesto rozhodlo neotvoriť materské ani základné školy.

V karanténe sú aj obyvatelia niekoľkých bytoviek neďaleko centra, ktoré strážia mestskí policajti spolu s ich kolegami zo štátnej polície a vojakmi. „Situácia je nepriaznivá aj v podnikoch mesta, naše mesto je priemyselné, preto máme taký vysoký nárast testovaných osôb, pretože do nášho okresu prichádzajú aj z iných okresov. Vtedy sa nákaza šíri,“ vysvetlila Novotná.

Ako prezradila trenčianska policajná hovorkyňa Danka Adámiková, z dôvodu nepriaznivej epidemickej situácie v okrese vykonali bánovskí policajti preventívno-bezpečnostnú kontrolu zameranú na dodržiavanie epidemických opatrení hlavne u zamestnancov veľkých závodov v meste. „Počas zvýšeného výkonu služby bolo skontrolovaných viac ako 10 podnikateľských subjektov,“ uviedla Adámiková s tým, že od začiatku roka 2021 bolo v okrese Bánovce nad Bebravou zadokumentovaných 161 prípadov porušenia karanténnych opatrení a počas štvrtkovej poludňajšej kontroly skontrolovali policajti 168 ľudí a udelili jednu blokovú pokutu za zákaz vychádzania.

Podľa jedného z vodičov, ktorého policajti skontrolovali, vždy budú takí, ktorí to budú brať na ľahkú váhu. „Mne kontroly nevadia, nás testujú v práci, nadriadení si to sami kontrolujú, doklady mám v poriadku ako aj potvrdenie, nemám sa čoho báť. Ak sa budeme správať zodpovedne, a nielen na všetko frflať, rýchlejšie sa to celé ukľudní a budeme si môcť vydýchnuť,“ prezradil vodič z Prievidze po kontrole. Polícia upozornila, že z dôvodu nepriaznivej epidemickej situácie bude v kontrolách dodržiavania opatrení pokračovať.