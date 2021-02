Super Bowl, ktorý sa zapíše do dejín: Šou plná rekordov a rarít

A je to tu! Napriek zdĺhavej pandémii koronavírusu sa podarilo odohrať všetkých 256 zápasov základnej časti ligy amerického futbalu NFL.

Aj play-off prebehlo bez problémov, takže teraz je na rade Super Bowl. V tom s poradovým číslom 55 sa v noci z nedele na pondelok nášho času stretnú Tampa Bay Buccaneers a Kansas City Chiefs. Najväčšia športová udalosť za Veľkou mlákou očakáva prepísanie viacerých historických rekordov. Takmer naisto to bude divácky rekord, keďže koronavírus sa postaral o to, že na štadión v Tampe sa dostane iba tretina kapacity.

Očakáva sa, že milióny divákov budú sedieť pred televíznymi obrazovkami na celom svete, a tak už vraj doterajší divácky rekord z roku 2015, keď Super Bowl sledovalo 115 milionov ľudí, je už dnes minulosťou. No rekordná bude najnižšia návšteva 25 000 divákov v Tampe na Raymond James Stadium, o ktorú sa postarala pandemická situácia. Dnes jeho meno pozná každý futbalový fanúšik: Kto sa skrýva za roztomilou tváričkou? Raritou je fakt, že to je vôbec prvý raz, čo do finále najprestížnejšej súťaže amerického futbalu na svete postúpil domáci tím. Ďalšou raritou do histórie bude zostava rozhodcov. Sarah Thomasová (47) sa stane prvu ženou medzi rozhodcami pre Super Bowl.

Magnetom duelu je aj súboj dvoch najväčších hviezd tohto športu. Na jednej strane bude stáť vôbec najúspešnejší hráč histórie a ikona posledných 20 rokov Tom Brady (43), ktorý chce získať s Tampa Bay Buccaneers už svoj siedmy titul. Na druhej strane povedie obhajcu titulu Kansas City Chiefs do boja o titul najlepšie platený hráč NFL a idol posledných troch sezón Patrick Mahomes (25), ktorý má desaťročný kontrakt na 450 mil. dolárov (asi 380 mil. eur)!

Bradymu patrí väčšina rekordov NFL i Super Bowlu, no prestupom do Tampy chytil druhý dych a môže sa o. i. stať najstarším víťazom v histórii Super Bowlu. Pripomeňme, že vzájomný súboj základnej časti vyhral Kansas City 27:24, keď spomínaný Mahomes nahral na tri touchdowny.

Super Bowl bude v našich končinách vysielať v noci z nedele na pondelok Premier Sport.