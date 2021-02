Voľba špeciálneho prokurátora: Pellegrini a Fico odmietajú Lipšica

Ak je favoritom koalície a bude zvolený za špeciálneho prokurátora advokát a exminister Daniel Lipšic, všetky budúce kroky Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) by mohli byť napadnuté tým, že je za nimi politika.

Na piatkovej tlačovej konferencii to vyhlásil nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. Dodal, že on i jeho poslanci sa na voľbe zúčastnia, aby zvýšili kvórum. O mene kandidáta ešte rokujú. Podobne sa vyjadril aj predseda Smeru-SD Robert Fico. Smeru-SD podľa neho nevyhovuje žiaden kandidát.

"Na voľbe sa zúčastníme. Určite nebudeme hlasovať za neprokurátora, pretože by sme zmenili svoj zásadný postoj. Na špeciálnej prokuratúre, ako aj na generálnej má byť v čele človek, ktorý celý život strávil na prokuratúre, nemal by to byť bývalý aktívny politik, človek zamotaný vo všetkých možných kauzách a súdnych procesoch, raz je na strane vrahov, raz je na strane obetí," skonštatoval Pellegrini. Pripustil, že ak by sa v strane nezhodli na jednom mene, na voľbe by sa zúčastnili, ale nehlasovali by ani za jedného uchádzača. Myslí si, že aj špeciálny prokurátor by mal byť zvolený čo najvyšším počtom hlasov naprieč spektrom. Ak koalícia zvolí Lipšica, potvrdí to podľa neho slová opozície, že legislatívne zmeny v oblasti voľby generálneho a špeciálneho prokurátora boli účelové.

"Rozhodneme sa na poslaneckom klube, aký bude náš ďalší postup, ale nám nevyhovuje žiaden kandidát," povedal v piatok Fico. Skonštatoval, že voľbu generálneho prokurátora považovali za dôležitú vec, preto sa vtedy rozhodli a zúčastnili sa na voľbe. V prípade špeciálneho prokurátora podľa jeho slov takýto názor nemajú, pretože Generálna prokuratúra (GP) SR funguje. V súvislosti s kandidátmi poznamenal, že každý vyvoláva isté obavy. Zdôraznil, že voliť pôjdu, ale postup ešte dohodnú v klube. V prípade zvolenia Lipšica koalíciou rovnako upozornil na možné pochybnosti z politickej objednávky pri krokoch ÚŠP v budúcnosti.

Pellegrini sa vyjadril aj k nedávnemu zásahu polície vo firme, v ktorej je akcionárom exminister a člen Hlasu-SD Peter Žiga. "Uistil ma, že s orgánmi činnými v trestnom konaní aj v tejto veci už niekoľko rokov spolupracuje a poskytuje maximálnu súčinnosť, pretože tam prebiehajú súdne spory," priblížil Pellegrini s tým, že detaily zásahu nepozná. "Ale podľa mojich informácií prišli a odišli," podotkol.