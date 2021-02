Nitra s otváraním škôl čaká, Hattas má ťažké srdce na vládu: Bohužiaľ, na toto ešte nezareagovala

Materské a základné školy v Nitre zostanú na budúci týždeň v pondelok (8. 2.) zatvorené.

Podľa hovorcu mesta Tomáša Holúbeka sa otvoria až v priebehu týždňa. "Bližšie informácie budeme zverejňovať priebežne, hneď ako bude platné uznesenie vlády," uviedol Holúbek pre TASR.

Presný deň otvorenia škôl radnica zatiaľ neurčila, počas štvrtkového (4. 2.) rokovania mestského zastupiteľstva sa hovorilo o 9. i 10. februári. Viacerí poslanci počas diskusie rozhodnutie ministerstva školstva spochybňovali. "Neviem, či je rozumné v súčasnej pandemickej situácii otvárať školy. Myslím, že nebude trvať dlho a budeme ich opäť zatvárať," skonštatoval mestský poslanec Miloš Dovičovič.

Obavy z nákazy majú aj niektorí učitelia. Podľa primátora Mareka Hattasa by bolo ideálnym riešením, keby boli pedagógovia prednostne zaočkovaní. "Je to naozaj veľký problém, vnímam to. Sú to často starší ľudia a o to zraniteľnejší. Bohužiaľ, na to ešte nezareagovala vláda, aj keď sa o tom hovorilo na pandemickej komisii," uviedol primátor.

Podľa Hattasa nie dobre nastavené ani preukazovanie negativity u rodičov detí. "Tí by sa mali dať testovať a ten test by nemal byť starší ako sedem dní a potom sa preukážu čestným vyhlásením. Takto by sa to malo kontrolovať. Podľa mňa to nie je ideálne, mali by sme na to mať nejakú aplikáciu, nejaký systém, žiaľ, ministerstvo školstva to teraz takto nevymyslelo," skonštatoval.

Podľa vedenia mesta je tlak na otváranie škôl veľký. "Neustále nám volajú rodičia a chcú, aby sa deti vrátili do škôl," uviedol viceprimátor Miloslav Špoták. "Musíme myslieť aj na to, že ak by sme školy nechali zatvorené bez rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva, prídu ľudia, ktorí zostávajú doma s deťmi, o pandemické OČR," pripomenul prednosta mestského úradu Martin Horák.

Tlak na otváranie materských a základných škôl potvrdil aj primátor. "Zatiaľ to vnímame skôr pozitívne. Aj deti, aj učitelia sa tešia. Doba, keď boli spolu iba online, bola veľmi dlhá. Takže tí ľudia sa chcú stretnúť, chcú ísť do toho vyučovacieho procesu. Negatívne hodnotím to, že učitelia stále neboli prednostne zaradení na vakcinačný list," povedal Hattas.

Mesto je podľa jeho slov pripravené zabezpečiť dostatok odberných miest, v ktorých sa budú môcť rodičia detí otestovať. Problémom pre školy môžu byť rodičia, ktorí na testy nepôjdu. "Hovoril o tom aj minister školstva, že vníma ako problematické, keď sa časť rodičov nechá otestovať a pošlú svoje deti do škôl a časť rodičov nie a ich deti zostanú doma. Takíto žiaci jednoducho budú dostávať iba písomné úlohy a nebude to už také dištančné vzdelávanie ako predtým. Deti potrebujeme dostať do škôl, pretože ten vyučovací proces je úplne iný ako cez kameru a kontakt žiaka s učiteľom je nenahraditeľný," povedal Hattas.