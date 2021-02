Najhoršie rozhodnutie vlády, tvrdí Uhler o otváraní škôl: Veľavravná reakcia ženy na starostovu výzvu

Starosta bratislavských Jaroviec Jozef Uhler považuje otvorenie škôl na vrchole pandémie za najhoršie rozhodnutie vlády.

Hoci tunajšiu materskú školu zatiaľ necháva otvorenú, svojich obyvateľov požiadal, aby v záujme zachovania zdravia nedávali deti od pondelka (8. 2.) do škôlky, ak to nie je úplne nevyhnutné.

"Je mi jasné, že doma je už všetkým dlho a rodičia potrebujú chodiť do práce. Až 86 percent rodičov prejavilo záujem dať dieťa od pondelka do materskej školy. Znamená to, že od pondelka bude v škôlke približne 100 detí," uviedol na sociálnej sieti starosta.

Ako upozornil, každému je jasné, že základné protipandemické opatrenie rúško - odstup - ruky nie je možné v materskej škole dodržať. "V čase, keď tu máme prítomnú britskú mutáciu nového koronavírusu, je to veľmi zlá správa," poznamenal. Tvrdí, že ak by mal dieťa v predškolskom veku, urobil by všetko preto, aby do škôlky nešlo. "Je totiž vysoká pravdepodobnosť, že práve tam sa vírus bude prenášať najľahšie," skonštatoval s tým, že mnohé z učiteliek z materskej školy patria medzi ohrozené skupiny a pôjdu do práce doslova s nasadením života.

Na starostovu výzvu reagovala aj obyvateľka, ktorá upozornila, že veľa rodičov by si deti aj nechalo doma, ale v prípade, že je škôlka oficiálne otvorená, nemajú rodičia nárok na pandemickú OČR. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) tento týždeň informoval, že ak sa rodič rozhodne, že sa nebude testovať a dieťa nebude môcť nastúpiť do školy, ostáva v dištančnej forme vzdelávania. "Rodičom však nebude v tomto prípade preplácaná OČR," zdôraznil minister s tým, že nepredpokladá, že by takýchto prípadov bolo veľa vzhľadom na aktuálny "tlak na otvorenie škôl aj zo strany rodičov". Rodičia budú podpisovať čestné vyhlásenie, že majú negatívny test, a v prípade, že nebude pravdivé, budú podľa Gröhlinga niesť trestnoprávnu zodpovednosť.