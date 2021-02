Exotická kráska Paula Simoes sa momentále venuje najmä mamičkovským povinnostiam. Jedna z mamičiek Borisa Kollára totiž ostala tak, ako mnohé ďalšie maminy bez škôlky a tak sa musí venovať svojmu synovi Christianovi Alexandrovi 24 hodín denne. Z toho je už čokoládová kráska nešťastná, no to však nie zďaleka to najhoršie, s čím sa musí momentálne vyrovnať.