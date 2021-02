Nové mutácie koronavírusu znepokojujú aj WHO: Krutá pripomienka pre ľudstvo

Európa sa musí "zjednotiť", zrýchliť postup očkovania a mať podporou všetkých farmaceutických firiem, uviedol regionálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge v rozhovore s agentúrou AFP.

Kluge tiež uviedol, že je "znepokojený" rizikom, ktorý predstavujú mutácie koronavírusu pre účinnosť očkovania. "Tradične konkurenčné farmaceutické spoločnosti musia spojiť svoje úsilie a výrazne navýšiť výrobnú kapacitu. To je to, čo potrebujeme," povedal Kluge. Účinnosť aktuálne používaných vakcín proti novým mutáciám koronavírusu podľa Klugeho zostáva znepokojujúcou otázkou a my sa "musíme pripraviť na ďalšie mutácie."

V poňatí WHO zahŕňa európsky región 53 krajín, takzvaná britská mutácia sa vyskytla v 37 z nich, juhoafrická v 17, píše AFP. "Je to krutá pripomienka, že vírus má nad človekom navrch. Nie je to ale nový vírus, je to len vývoj vírusu, ktorý sa snaží adaptovať na svojho ľudského hostiteľa," pripomenul Kluge, ktorý tiež v rozhovore zopakoval výzvu WHO, že sa bohaté štáty majú podeliť o vakcíny s tými menej bohatými, keď dosiahnu istej miery zaočkovanosti, a netreba si robiť zásoby.