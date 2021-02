Šaľa školy ešte neplánuje otvoriť: Mesto uviedlo vážny dôvod

Mesto Šaľa základné a materské školy od pondelka 8. februára neotvorí.

"Po dvoch kolách testovania pripravujeme tretie a počet obyvateľov nakazených novým koronavírusom kriticky narastá. Podniky začínajú mať problémy s personálom, choroba sa nevyhýba ani verejným inštitúciám, učiteľom, lekárom a ďalším dôležitým častiam spoločnosti. Po porade so školským úradom aj s riaditeľmi škôl sme sa rozhodli, že školy v pondelok 8. februára neotvoríme," potvrdil primátor Jozef Belický.

Materské školy v Šali sú v súčasnosti otvorené pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. "Ich plné fungovanie najmenej o týždeň odložíme," skonštatoval Belický. Podľa jeho slov sa na neho obrátilo listom desať lekárov pre deti a dorast z okresu Šaľa, ktorí otvorenie materských škôl v plnom režime v súčasnej situácii neodporučili. "Nie je to jednoduché rozhodovanie a naozaj som vďačný lekárom, učiteľom základných aj materských škôl a aj ďalším zainteresovaným, že sa k tomu postavili veľmi zodpovedne. Všetci by sme boli najradšej, keby sme v pondelok mohli deti poslať do škôl, ale nie za cenu, že ich ohrozíme, a ohrozíme aj rodičov či zamestnancov týchto inštitúcií. Verím, že najbližšie dni nám umožnia prijať od 15. februára iné rozhodnutie," povedal Belický.

Od pondelka 8. februára budú materské školy naďalej fungovať ako doteraz, teda pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre. Rovnako ako doteraz bude fungovať aj školský klub detí na Základnej škole Ľ. Štúra.