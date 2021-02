Rumunskom otriasla smrť bábätka pri krste: Pravoslávna cirkev čelí obrovskému tlaku

Pravoslávna cirkev čelí rastúcemu tlaku na zmenu rituálov pri krste po tom, čo v Rumunsku zomrelo dieťa krátko po ceremónii, počas ktorej ho trikrát ponoria do svätenej vody.

Uviedla to agentúra AFP. Šesťtýždňového chlapca v pondelok previezli do nemocnice po zastavení srdca. Lekárom sa ho nepodarilo zachrániť. Pitva odhalila vodu v pľúcach. Prokurátori začali proti kňazovi z mesta Suceava na severovýchode krajiny trestné stíhanie pre zločin zabitia. Do štvrtka večera sa pod online petíciu volajúcu po zmene rituálov pri krste podpísalo viac ako 56.000 ľudí.

"Smrť novorodenca v dôsledku tejto praktiky je obrovskou tragédiou," píše sa v petícii. "Toto riziko musí byť odstránené, aby zvíťazila radosť z krstu." Diskutujúci na internete odsúdili "brutalitu" rituálu, iní kritizovali "tvrdohlavosť tých, ktorí si myslia, že zachovanie tohto rituálu je Božia vôľa". Miestne média pripomenuli niekoľko podobných prípadov z nedávneho obdobia.

Hovorca cirkvi Vasile Banescu uviedol, že kňaz môže pri krste namiesto úplného ponorenia vyliať dieťaťu na čelo trošku vody. Naopak, arcibiskup Teodosie, hlava tradicionalistického krídla cirkvi, povedal, že rituál sa meniť nebude. Podľa prieskumov verejnej mienky sa viac než 80 percent Rumunov hlási k pravoslávnej cirkvi. Cirkev patrí k najdôveryhodnejším inštitúciám v krajine.