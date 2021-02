Na Slovensku zúri britská mutácia COVID-19, Matovič zasiahol: Nový projekt a desivá prognóza!

Nebude sa prizerať so založenými rukami! Na Slovensku šíriaci sa britský variant COVID-19 nenechal chladného ani premiéra Igora Matoviča, ktorý vo štvrtok večer predstavil promptné opatrenie.

"Dohodol som projekt, počas ktorého sa dnes pretestujú všetky pozitívne vzorky zo stredy zo všetkých laboratórií (cca dvetisíc z celého Slovenska) na britskú mutáciu. Predbežné výsledky hovoria o mimoriadne vysokom podiele cca 60 %. Presné výsledky oznámime zajtra. Buďte, prosím, mimoriadne opatrní," vyzval premiér Slovákov na sociálnej sieti.

Igor Matovič už počas dňa vyhlásil, že v súčasnej pandemickej situácii nesúhlasí s otváraním škôl a škôlok.

"Keby to malo byť o mne, ja by som to v tejto situácii nerobil. Ja by som sa obával v čase, keď nám výrazne naberá britská mutácia, čokoľvek uvoľňovať," uviedol predseda vlády v diskusii Rádia Expres. Matovič hovorí, že na rokovaní o tejto téme sa nezúčastňoval ani to neplánuje. "Naschvál nebudem toho súčasťou ani dnes. Chcem, aby to bolo rozhodnutie SaS a Za ľudí, ktorí chcú viac uvoľňovať. Chcem, aby populistické strany, ktoré chcú viac otvárať v čase, keď pribúda britská mutácia, sa pod to podpísali," doplnil šéf vládneho kabinetu. Reakcie na seba nenechali čakať, premiérovi obratom kontroval Richard Sulík aj Veronika Remišová.