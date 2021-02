V Bratislave zúri britská mutácia covidu, je otváranie škôl v ohrození? Starostovia prehovorili

Po dlhom rozhodovaní nakoniec vláda oznámila verdikt - od pondelka sa otvoria brány škôl. Škôlkari, žiaci prvého stupňa, špeciálnych škôl alebo koncové ročníky stredných škôl budú musieť povinne nosiť rúška a potrebný bude aj negatívny výsledok testu. Tým sa budú musieť preukázať aj zamestnanci školských zariadení i rodičia žijúci v spoločnej domácnosti s deťmi.

V hlavnom meste sa však situácia komplikuje. Špeciálne testy na zistenie výskytu britskej mutácie COVID-19 u pozitívnych pacientov odhalili jej silnú prítomnosť. Nový Čas oslovil starostov mestských častí, ktorí riešia, ako to má vyzerať v školách či škôlkach. Viacerí sa zhodli na jednom - dôležité pre otváranie škôl budú výsledky víkendového testovania.

Čakáme, či sa situácia nezhorší

Ján Hrčka, starosta MČ Petržalka

- Riaditelia všetkých 11 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sú pripravení na otvorenie škôl v prípade, že sa pandemická situácia po víkendovom testovaní výrazne nezhorší. V prípade, že školy začnú od pondelka fungovať, v prevádzke budú aj školské jedálne a školské kluby detí. Samozrejme, výchovnovzdelávací proces bude prebiehať za prísnych hygienických podmienok; jeden z rodičov bude povinný poskytnúť čestné vyhlásenie o negatívnom teste na COVID-19.

Závisí to od záujmu

Zoltán Pék, starosta MČ Podunajské Biskupice

- Zo všetkých síl sa snažíme vyjsť v ústrety všetkým rodičom a deťom, ktorých potrebám plne rozumieme. Momentálne však nevieme s istotou povedať, či budú otvorené všetky školy a škôlky. To bude závisieť aj od záujmu rodičov i pretestovania všetkých pedagogických aj nepedagogických pracovníkov. Z pohľadu väčšiny rodičov ide o správny krok, no ja sa obávam, že iba na krátky čas. Veľmi by som si však prial, aby to tak nebolo.

Nečakali sme to

Jozef Krúpa, starosta MČ Záhorská Bystrica

- Školy otvárame na základe platného rozhodnutia ministra školstva. Popravde sme to nečakali v tejto epidemiologickej situácii, ale robíme všetko pre to, aby sme to zvládli. Určité obavy tu sú. Učitelia sa boja rýchlejšieho šírenia vírusu.

Otvoríme až od utorka

Martin Zaťovič, starosta MČ Dúbravka

- Plánujeme otvoriť základné aj materské školy podľa aktuálnej pandemickej situácie a výsledkov víkendového testovania. Mestská časť plánuje v prípade otvorenia prevádzkovať základné školy od utorka, nakoľko v pondelok prebehne dezinfekcia školských priestorov, v ktorých je počas víkendu testovanie na COVID-19.

Bezpečnosť na prvom mieste

Zuzana Aufrichtová, starostka MČ Staré Mesto

- Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Starého Mesta budú od 8. februára otvorené v závislosti od výsledkov nadchádzajúceho testovania, ktoré budeme konzultovať s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ). Vzdelanie považujeme za mimoriadne dôležité, avšak bezpečnosť a zdravie sú na prvom mieste.

Robíme, čo sa dá

Ľubica Kolková, starostka MČ Devín

- Základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nemáme, materskú školu otvárame. Robíme, čo sa dá.