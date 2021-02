Pár našiel za gaučom viac ako 50 rokov starý list: Predpoveď malého dievčatka sa naplnila!

Manželský pár našiel pri oprave starého gauča list malého dievčatka spred vyše 50-tich rokov. Ten však predpovedal veci, ktoré poznáme až dnes.

Ako uvádza portál The Sun, Rosa Beckerton a jej manžel Peter z Anglicka našli pri renovácii starého kusu nábytku niečo nevídané. Keďže muž je čalúnnik, dostal od klienta za úlohu vylepšiť vzhľad starej pohovky, v ktorej však našiel veľmi zaujímavý list z 23. februára 1969. Napísalo ho pred vyše 50 rokmi vtedy iba 11-ročné dievčatko, ktoré malo v škole za úlohu predstaviť si, ako by asi vyzeral život v roku 1980. Aj keď list obsahoval niekoľko za vlasy pritiahnutých fantázií malého dieťaťa, niektoré opisy sa až priveľmi podobajú na súčasnosť.

„Píše sa rok 1980, čas je polmesiacový prach. Mám tu dvadsaťjeden rokov a sedím na vzduchovom vankúši. Pamätám si, že keď som mala 11 rokov a bola som v škole, odvtedy sa veci zmenili,“ začína sa text na papieri. Dievčatko v jednej časti prejde k tomu, ako budú podľa nej o pár rokov vyzerať telefóny. „V roku 1969 bol telefón štvorcovou škatuľou a na ňom bol prijímač,“ začalo dievčatko opis niekdajšieho aparátu.

V ďalšej časti dievčatko opisuje príbeh podobný tomu v rozprávke o Willym Wonkovi, kde po príchode domov sa namiesto jedla rozhodnú s manželom dať do úst len kúsok žuvačky. Tá však podľa jej slov nie je len tak hocijaká, ale je plnohodnotnou náhradou akejkoľvek potraviny, keďže jej chuť sa mení na príchuť klasického jedla a nie je potom potrebné umývať ani žiadne riady. Okrem samotného textu školáčky boli na liste napísané aj opravy a komentáre od učiteľa, ktorý úlohu kontroloval a vyznačil červeným perom.

Rose, ktorá spolu s manželom list našla, informovala denník o tom, že majitelia pohovky vôbec netušili, čo sa v jej zadnej časti po celý čas skrýva. „Bolo to také zaujímavé, pretože keď sa na to pozrieme dnes, má veľa svojich predpovedí akosi správne - ale svojím detským nevinným spôsobom si myslela, že sa to všetko stane o desať rokov,“ uviedla. Na liste sa nenechádzalo žiadne meno toho, kto to napísal a ani meno učiteľa, ktorý túto domácu úlohu kontroloval a ohodnotil ako "dobrú". „Chcela som sa jednoducho o to podeliť v nádeji, že to autor možno uvidí a spozná,“ priznala Rosa. Malé dievčatko, ktoré splnilo domácu úlohu a dostalo za ňu aj patričné ohodnotenie, by dnes malo mať už okolo 62 rokov.