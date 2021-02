Chaos v opatreniach: Kto od pondelka potrebuje do práce test?! Isté je len jedno...

Chaos a nezodpovedané otázky. Tak by sa dali opísať novinky, ktoré zavádza vláda Igora Matoviča (47) už o pár dní. Od pondelka totiž vstúpi do platnosti COVID automat, ktorý sa mení napriek tomu, že mal byť akousi stabilitou v opatreniach.

Mestá sú zo situácie ohľadom škôl a prístupu vlády zúfalé: Čo máme robiť?!

Zatiaľ čo v stredu naobed ministri oznámili, že Slovensko bude v čiernej fáze, už o pár hodín minister zdravotníctva hovoril o tom, že do práce budeme potrebovať negatívny test podľa iných farieb. Členovia vlády o zmenách v automate rokovali v stredu.

Po diskusii s epidemiológmi dovolili otvoriť školy napriek tomu, že sme v najhoršej fáze, no na druhej strane sprísnili zákaz vychádzania. Aké budú výnimky z týchto príkazov, má určiť uznesenie vlády, to však nebolo na svete ani vo štvrtok popoludní. Nebolo napríklad jasné, kto bude od pondelka potrebovať do práce test.

Kým zo začiatku sa hovorilo o tom, že negatívny certifikát budú musieť mať všetci pracujúci, neskôr minister zdravotníctva Marek Krajčí zmenil rétoriku. Po tom, čo zasiahol Richard Sulík, sa test nebude vyžadovať pri práci v určitých okresoch, ktoré majú lepšiu epidemiologickú situáciu.

„Chcel, aby pre toto jedno kritérium podnikov pre zamestnávateľov v lepších okresoch, to znamená červené a ružové, sa postupovalo kvázi regionálne podľa COVID automatu. V tomto prípade je podmienka testu pre všetkých, ktorí poskytujú služby,“ vysvetlil Krajčí. V praxi to znamená, že testy potrebujú všetci pracujúci okrem tých v červených okresoch. Ani tam sa to však netýka všetkých, ale iba tých, ktorí nepracujú v službách.

Otvoriť galériu Regionálna mapa Zdroj: Infografika Nového Času

Ako to bude vyzerať

• COVID automat teraz rozlišuje štyri farby - ružová, slabočervená, tmavočervená a čierna, celé Slovensko je v čiernej fáze, no to neplatí pre tých, ktorí idú do práce

• zamestnávatelia určite budú vyžadovať negatívne testy od tých, ktorí žijú v čiernych okresoch (tých je v súčasnosti deväť)

• Krajčí avizoval, že ľudia v červených a ružových okresoch test do práce nebudú potrebovať - nie je jasné, či sa to týka všetkých (tmavo- aj svetločervených regiónov) - ministerstvo neodpovedalo, vláda uznesenie nezverejnila

• vo všetkých regiónoch, bez ohľadu na farbu, však test budú potrebovať ľudia pracujúci v službách - v potravinách, v lekárňach...