Hrabko o návrate detí do škôl: Na uvoľňovanie opatrení vôbec nie je vhodná chvíľa

Aj keď vrchol aktuálnej vlny epidémie ochorenia COVID-19 na Slovensku zrejme prebehol niekedy začiatkom januára, podľa publicistu Juraja Hrabka je ešte príliš skoro na uvoľňovanie opatrení na zníženie mobility a otváranie škôl.

"Samozrejme, každý normálny človek si želá, aby sa žiaci a študenti čím skôr vrátili do škôl. Takže áno, do škôl čo najskôr, ale nie za akúkoľvek cenu," povedal v diskusii na TASR TV. Ďalšie zvyšovanie mobility ľudí v čase, keď sa pokles čísiel pozitívne testovaných zabrzdil a nie sú k dispozícii relevantné údaje o vplyve novej mutácie koronavírusu na priebeh epidémie, považuje za riskantné. "Na uvoľňovanie opatrení vôbec nie je vhodná chvíľa, najmä pre britskú mutáciu vírusu," zdôraznil.

Aj Hrabko však predpokladá, že sa časom krivka počtu pozitívne testovaných vráti k trvalejšiemu poklesu. Vládny COVID automat, na základe ktorého má Slovensko postupne prejsť na systém regionálnych opatrení, je podľa neho možné doladiť tak, aby vyhovoval aktuálnej situácii.

Keď totiž v polovici decembra vznikal, počítalo sa s tým, že opatrenia sa budú v jednotlivých regiónoch postupne zapínať tak, ako v nich bude rásť krivka pozitívne testovaných. COVID automat však začína platiť v opačnej situácii, keď je Slovensko pravdepodobne tesne za vrcholom epidemickej vlny a takmer všetky okresy sú v mimoriadne zlých číslach.

"Čierna zóna v COVID automate mala byť vlastne iba teoretická, všetky stupne predtým mali zabrániť tomu, aby sa región do tohto štádia vôbec dostal. K čiernej zóne vlastne nikdy nemalo prísť," poznamenal Hrabko. Dodal, že ak by sa COVID automat nemenil, v aktuálnej forme môže pre väčšinu ľudí dochádzajúcich do práce znamenať potrebu opakovaného testovania každý týždeň.