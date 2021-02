Pred 4 rokmi oznámila koniec kariéry, fanúšikovia dúfali v návrat: Smutný odkaz Marty Kubišovej

Speváčku Martu Kubišovú (78) si mnohí pamätajú ako ikonu českej hudobnej scény. Rovnako významnou sa stala aj jej politická agitácia spojená s Nežnou revolúciou.

Hoci koniec svojej speváckej kariéry oznámila ešte v roku 2017, jej fanúšikovia dúfali, že svoj názor napokon zmení. Ona má však pre nich jasný odkaz. Ten ich veru rozhodne nepoteší.

Speváčka Marta Kubišová má za sebou život plný udalostí. Hoci to v súkromí nemala ľahké a preskákala si mnohými zdravotnými problémami, v hudobnej brandži sa jej podarilo dosiahnuť nesmierne úspechy. Jej hity ako Nechte zvony znít a Modlitba jej vystlali cestu k trom cenám Zlatých slávikov. V novembri roku 2017 však prekvapivo ohlásila koniec svojej kariéry, ktorú zakončila koncertom v jej rodnom meste - Českých Budějoviciach. Odvtedy ubehli necelé 4 roky a zdá sa, že umelkyňa svoj názor neprehodnotila.

„Mala som rôzne ponuky zaspievať si v štúdiu, ale na koncerty a turné už nemám silu. Je nutné neklamať sama sebe a nevziať si väčšie sústo, než na ktoré človek má. Staroba nepotrebuje zbabelcov, ale treba si zvážiť svoje sily,“ povedala speváčka pre blesk.cz. Vyzerá to tak, že „tvár revolúcie“ už na pódiu spievať viac neuvidíme. Teraz, keď má umelkyňa v živote viac času, by sa mohla pustiť do písania ohlásenej knihy o svojom živote, ktorú by rada vydala.