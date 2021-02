Repeťák Otto Weiter sa od lekárov dozvedel dobré správy: Srdce mi funguje už na 30 %!

Má dôvod na radosť! Repeťák Otto Weiter (65) si za posledné dva roky prešiel peklom. Po tom, čo prekonal zápal srdcového svalu, kvôli ktorému mu hrozila transplantácia srdca, prišla pre umelca ďalšia tvrdá rana.

Musel sa rozlúčiť so svojou milovanou manželkou Andrejkou († 47), ktorá tragicky zahynula minulý rok v júli. Jej nečakaná smrť spustila u speváka mnohé zdravotné problémy - od psychickej nestability až po úplné zlyhanie srdca. Zdá sa však, že umelec aktuálne prežíva obdobie veľkého nádychu, ktorý tak veľmi potreboval.

To, čo si život pripravil pre vždy dobre naladeného Weitera, patrí do nočnej mory. Smrť jeho milovanej manželky a nekončiace sa zdravotné problémy vyradili umelca z každodenného života. Po tom, čo si spevák prešiel klinickou smrťou, bol hospitalizovaný na psychiatrickej klinike. Vyrovnať sa s ťarchou životných problémov sa pre neho zdalo nemožné.

Napriek tomu sa svojmu žiaľu vzoprel a rozhodol sa bojovať so svojimi démonmi. Umelec pre Nový Čas opísal svoj aktuálny zdravotný stav aj poctivé návštevy u lekárov. „Bol som pred dvoma dňami na veľkej kompletnej kontrole, kde mi robili aj sono, echo, kardio, jednoducho všetky možné a dostupné vyšetrenia a lekárka ma pochválila. Že som na tom veľmi dobre, že som aj pribral a srdiečko ide pravidelne,“ pochválil sa spevák, ktorému po lekárskom posudku výrazne odľahlo.

„Dokonca aj pulzy sú veľmi pravidelné a fungovanie srdca sa mi zvýšilo z 22 na 30 percent. Je to, samozrejme, tým, že mám pravidelnú stravu a už som teda začal aj spávať pravidelne, takže je to fajn.“

Ubrať nechce

Napriek tomu, že sa spevák vracia do svojej potrebnej rutiny, priznáva, že nie všetko môže robiť s takou vervou ako predtým. „Ja som žil na 150 % celkovo - fyzicky, pracovne, v strese, či to bola práca, či doma, bolo toho veľmi veľa. Čiže to už nemôžem. Absolútne sa nemôžem rozčuľovať, aby mi adrenalín stúpol, takže sa vyhýbam aj všelijakým konfrontáciám,“ vysvetlil Weiter, ktorý by podľa lekárov nemal ani len zdvíhať ruky, aby si neodtrhol diódy, ktoré mu vedú do srdca a podporujú jeho fungovanie. Na otázku, či v blízkej budúcnosti neplánuje upustiť od svojich povinností, odpovedal s úsmevom: „To ja nedokážem.“