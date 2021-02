Obranca Dallasu Andrej Sekera: Na ľad môžem až po kardiotestoch!

Má hokejové prázdniny! Hokejisti Dallasu sa musia v posledných dueloch zaobísť bez služieb skúseného obrancu Andreja Sekeru (34).

Slovenský reprezentant je totiž zaradený na covid listine a už niekoľko dní trávi karanténu zatvorený v hoteli v Severnej Karolíne v meste Raleigh. Denníku Nový Čas v rozhovore prezradil, aká je jeho aktuálna situácia a kedy sa vráti na súťažný ľad!

? Mužstvo vás zaradilo na covid listinu, takže ako je to s vami?

- Minulý piatok sme s tímom prišli na zápas proti Caroline. Pred odletom nás testovali a bol som negatívny. Po príchode sme mali ďalší test, ale jeho výsledok je až po 24 hodinách. Odohral som zápas a v nedeľu ráno mi na raňajkách kluboví lekári oznámili, že mám pozitívny nález.

? Takže ste ostali v hoteli a klub odišiel do Dallasu bez vás?

- Presne tak. Podľa predpisov NHL som ostal v hoteli v karanténe, kde som doteraz. Už som absolvoval ďalšie dva testy, ktoré boli negatívne.

? Už teda môžete letieť domov do Dallasu?

- Ešte nie. Koncom týždňa mám ešte jeden test a ak bude do tretice negatívny, tak až potom môžem opustiť hotel a letieť do Dallasu.

? Ako trávite dni v karanténe v hoteli?

- Čo vám poviem, nie je to sranda. Už sa aj nudím. Samozrejme, volám s rodinou a najbližšími, ale ten čas sa vlečie, najradšej by som bol pri rodine a s mužstvom. Ale nedá sa nič robiť, musím to vydržať.

? Kedy očakávate, že sa vrátite na súťažný ľad?

- Ak budem mať aj spomínaný tretí test negatívny, tak letím do Dallasu, kde ma ešte budú čakať kardiotesty. Ak prebehne všetko bez problémov, tak o týždeň by som sa mal zapojiť do tréningového procesu.

? Aká je v Dallase situácia ohľadne koronavírusu?

- Obchody a reštaurácie sú otvorené, ľudia musia nosiť povinne rúška iba vnútri, vonku na ulici ich mať nemusia.

? Horúcou informáciou je to, že MS tento rok nebudú na Slovensku, ale iba v lotyšskej Rige. Čo na to hovoríte?

- Riga je pekné mesto a určite ten turnaj zorganizujú dobre. Samozrejme, škoda, že to nie je u nás doma, ale tak medzinárodná federácia rozhodla.

? Ak by ste nemali povinnosti v NHL, tak prídete reprezentovať?

- Môj postoj k národnému tímu všetci poznajú, takže ak budem voľný a zdravý, tak určite áno.