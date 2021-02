V obciach Rožňavského okresu si musia zvykať na kontroly: Pohreb s 250 ľuďmi rozpútal peklo, zasahujú aj vojaci

Vymyká sa to spod kontroly! V koncovej gemerskej obci a celej doline zúri koronavírus a za mnohé môže jeden pohreb. Zúčastnilo sa na ňom vyše 250 ľudí a s pandémiou teraz bojujú v Čiernej Lehote, susedných Slavošovciach i Rochovciach.

Keďže nedisciplinovaní občania nedodržiavajú opatrenia, nenosia rúška, hromadne sa stýkajú s inými a karanténe sa bránia, privolali policajné hliadky aj s vojakmi. Monitorujú pohyb a len tak dokážu zamedziť ďalšiemu šíreniu nákazy v Rožňavskom okrese. Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová pre Nový Čas potvrdila, že v Rožňavskom okrese pri spomínaných obciach vodičov a ďalšie osoby pravidelne kontroluje hliadka, ktorá je doplnená aj o členov ozbrojených síl. "Kontrolujú dodrživanie epidemiologických opatrení a zákazu vychádzania," spomenula hovorkyňa.

Priamo pri Rochovciach včera slúžila policajtka Martina, ktorá uviedla, že situácia v tomto regióne je vážna a denne skontrolujú desiatky posádok vozidiel. Miestni ukazujú potvrdenia o zamestnaní, či návšteve lekára, no nájdu sa aj takí, ktorí tvrdia, že idú do obchodu, hoci predajňu majú u nich doma. Hliadky však majú zoznamy ľudí, ktorí by mali byť v karanténe, takže v tomto smere to má polícia pod kontrolou.

Najhoršia situácia je zrejme v koncovej Čiernej Lehote a starostka Iveta Potočná to vidí takto. "Kým 23. januára sme mali len 3 pozitívnych a predpokladali sme, že nákaza prišla z okresu Revúca, o týždeň však počet stúpol na 9 a na PCR testoch pribudli ešte dvaja. Máme však len 640 obyvateľov... Spúšťačom zrejme bol pohreb v našej obci, keď minulý týždeň zomrela manželka jedného miestneho podnikateľa. Hoci v dome smútku boli dodržané pravidlá, ktosi napočítal, že na poslednej rozlúčke bolo celkovo až vyše 250 ľudí! Hoci som vyhlásila, aby dodržiavali rozostupy a mali rúška, odvtedy máme aj ďalších nakazených, pričom podobne je tomu aj u príbuzných v inej obci - Koceľovce. Zatiaľ síce našťastie na Covid-19 u nás nikto nezomrel, ale situácia je vážna. Je dobré, že pred obcou je hliadka a zastavujú autá, ale uvítali by sme, keby sa ukázali aj v dedine, aby sme nemuseli mať obavy. V sobotu testujeme a dopredu mám strach!"

Nájdu sa aj takí, ktorí stále chodia aj bez rúšok, lebo vôbec tejto chorobe neprikladajú nejakú vážnosť a dôležitosť. Starosta najväčšej obce Slavošovce Štefan Bašták uviedol, že niektorí ľudia z karantény sa totiž pohybujú po vonku a nerešpektujú nariadenia. "Sú z osady. Minulý týždeň sme mali 40 pozitívnych a naposledy 8. No zlé je aj v susedných obciach. Keďže polícia má podstav, musíme nedodržiavanie len hlásiť." Jeho kolega z Rochoviec Stanislav Levrinc mal tento názor. "Dôležité je, aby karanténu dodržiavali aj rodinní príslušníci pozitívne testovanej osoby, s ktorou bývajú v spoločnej domácnosti. Mali sme 19 pozitívnych a ďalších 8 nahlásil regionálony úrad zdravotníctva. Spolu s členmi rodín by to malo byť až okolo 60 ľudí, ktorí by mali byť v karanténe," dodáva.