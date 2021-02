Policajti pomohli podchladenému mužovi: V poslednej chvíli mu zachránili život

Podchladenému mužovi, ktorý ležal na snehu a krvácal z nosa, pomohla vo Veľkom Rovnom v okrese Bytča policajná hliadka. Polícia o tom informovala vo štvrtok na sociálnej sieti.

"Muž sa vôbec nehýbal a nereagoval na slovné podnety. Bolo zjavné, že podliehal dlhodobému pôsobeniu chladného počasia. Hliadka skontrolovala tep srdca aj dýchanie. Mužovi poskytla služobné oblečenie a snažila sa ho dať do stabilizovanej polohy, aby tak zabránila krvácaniu do nosových dutín. To sa hliadke podarilo a vykonala predlekársku prvú pomoc," uviedla polícia.

Do príchodu rýchlej zdravotnej služby sa hliadka snažila udržovať muža pri vedomí, ktoré miestami strácal. "Policajti po príchode rýchlej zdravotnej služby pomohli preložiť muža na nosidlá a naložiť do sanitky. Zranený muž sa dlhodobým ležaním na zemi v chladnom počasí dostal do podchladenia a policajti mu v poslednej chvíli zachránili život," dodala polícia.