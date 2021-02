Žena sa rozišla s dlhoročným frajerom, onedlho si vystrojila svadbu: Neuveríte, za koho sa vydala!

Svadba, aká nemá obdoby! Žena sa po rozchode s priateľom rozhodla pre bizarný čin.

Američanka Meg Taylor Morrison (35) sa po rozpade dlhoročného vzťahu rýchlo pozbierala a urobila vážny životný krok.

Meg celý život túžila po tom, že sa vydá presne na Halloween v roku 2020. Jej sen sa rozplynul, keď sa niekoľko mesiacov pred týmto termínom s priateľom rozišli. Ako informuje britský denník Daily Mail, skrsol jej v hlave netradičný nápad. Meg už nechcela čakať na dokonalého partnera, ktorý by si ju vzal za ženu, a tak sa rohodla, že svadbu napokon vystrojí a vezme si samú seba. Tak, ako každá nevesta, aj Meg si svoj špeciálny deň starostlivo vopred naplánovala a nenechala nič na náhodu. Mladomanželka si vybrala svoje vysnívané šaty, dokonca aj diamantový prsteň. Na hostine nesmela chýbať ani chutná svadobná torta.

Napriek tomu, že sa na veľký deň tešila, priznala aj obavy. Najviac jej robilo starosti, čo si o nej pomyslí rodina a priatelia, ktorých na svoju svadbu pozvala. Nechcela, aby to vyzeralo ako nejaký prejav narcizmu. Jej matka mala dokonca starosti, no napokon svoju dcéru pochopila a svadobný deň si s ňou vychutnala.

Megin veľký deň sa dokonale vydaril. Nevesta kráčala svadobnou uličkou s kyticou v ruke a za sprievodu jej obľúbenej piesne s názvom "Here comes the bride". Počas tohto magického okamihu svadobní hostia fúkali bubliny a pili šampanské. Meg potom prečítala svadobný sľub, ktorý dala sebe samej, prijala svoj vlastný prsteň a svadobný bozk dala svojmu odrazu v zrkadle. Na záver nasledovala svadobná hostina ako každá iná, s množstvom dobrého jedla a zábavou.

"Bol to ten najkrajší zážitok. Teraz nosím svoju obrúčku, ktorá mi pripomína, že mám vždy počúvať svoju intuíciu a robiť rozhodnutia, ktoré korešpondujú s mojimi hodnotami," uviedla šťastná nevesta s tým, že až keď bude mať človek rád sám seba, až potom môže nadviazať vzťah s inými osobami.