Tragická smrť dievčaťa († 10) kvôli výzve otriasla svetom: TikTok zavádza opatrenia

Sociálna sieť TikTok súhlasila s overovaním veku všetkých svojich užívateľov v Taliansku. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na taliansky úrad na ochranu osobných údajov.

"Od 9. februára... TikTok zablokuje všetky účty v Taliansku a požiada užívateľov, aby pred ďalším používaním tejto aplikácie znova uviedli svoj vek," uviedol vo vyhlásení regulačný úrad.

Podľa úradu sa videoplatforma TikTok zaviazala, že zablokuje účet všetkým, ktorí tvrdia, že majú menej ako 13 rokov, a že vek ostatných užívateľov overí pomocou "systému umelej inteligencie".

Sociálna sieť na zdieľanie krátkych videí TikTok, ktorú vlastní čínska spoločnosť ByteDance, bola v Taliansku pod intenzívnym dohľadom od nedávneho úmrtia desaťročného dievčaťa.

Dievča zo sicílskeho mesta Palermo zomrelo koncom januára po tom, ako sa doma škrtilo opaskom, aby sa tak zapojilo do výzvy tzv. Blackout Challenge na TikToku. Na základe tejto výzvy sa užívatelia škrtia a vidozáznam z toho zverejňujú na internete. Školáčku síce previezli do nemocnice, no lekárom sa ju už nepodarilo oživiť.

Taliansky úrad na ochranu osobných údajov následne nariadil, aby TikTok okamžite zablokoval účty, u ktorých nie je možné overiť vek užívateľa.