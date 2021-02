Jeff Bezos končí ako riaditeľ Amazonu: Na jeho flek nastúpi kat!

Amazon bude mať nového šéfa!

Jeff Bezos (57) sa prekvapivo rozhodol odstúpiť z pozície výkonného riaditeľa spoločnosti. Štafetu po ňom prevezme jeho dlhoročný kolega Andy Jassy (53), ktorý má pod palcom cloudové aktivity podniku. Vo firme si vyslúžil povesť poriadnej sekery.

Po 27 rokoch od založenia firmy ako riaditeľ končí. Za ten čas spolu so svojou exmanželkou premenili Amazon na 1,4-biliónové impérium. To mu vynieslo titul najbohatšieho muža sveta, o ktorý ho len minulý mesiac obral vizionár a majiteľ Tesly a SpaceX Elon Musk (49). Napriek tomu sa Be- zos stále pýši majetkom v hodnote 163 miliárd eur.

Správu o jeho odchode z funkcie sa dozvedelo 1,3 milióna zamestnancov Amazonu z rozsiahleho listu. Ten dostali v utorok e-mailom. „Považujem svoju prácu za zmysluplnú a zábavnú. Pracujem s najmúdrejšími, najtalentovanejšími a najdômyselnejšími spoluhráčmi,“ nešetril chválou na svojich ľudí. Zároveň dodal, že sa nechystá do dôchodku. Vo firme zostane aj naďalej ako výkonný predseda správnej rady spoločnosti.

Na jeho miesto zasadne riaditeľ Amazon Web Services Andy Jassy. Podľa Bezosa ide o oddaného náhradníka, ktorý je vo firme takmer tak dlho ako on. Medzi zamestnancami má povesť ostrej sekery. Nestrpí hlúposť a ľuďom, ktorí počas pracovných mítingov nedajú zo seba všetko, bez milosti zotne hlavu.

Úlohy šéfa Amazonu sa zhostí v tretej štvrtine roka. Bezos toto rozhodnutie zdôvodnil tým, že chce mať viac času na svoje ďalšie spoločnosti a záľuby. Padlo však v čase, keď čelí zvýšenej kontrole zo strany úradov pre kontroverzné obchodné praktiky Amazonu.

Jeff Bezos

- Nar. 12. januára 1964, Albuquerque, USA

- Podnikateľ, zakladateľ Amazonu

- Druhý najbohatší človek na svete

- Manželka: Mackenzie Bezos (1993 – 2019)

- Partnerka: Lauren Sanchez

- Deti: 3 synovia, 1 dcéra

- Majetok: 163 mld. EUR (2021)