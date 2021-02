COVID automat štartuje: Čo bude platiť od 8. februára! Samosprávy hovoria o reality show

Žiaci sa vrátia do lavíc, no mobilita sa obmedzí.

Tak si to predstavuje vláda pod taktovkou premiéra Igora Matoviča (47), ktorá sa po odporúčaniach Pandemickej komisie dohodla na tom, že ak sa majú školy v pondelok otvoriť, musí byť sprísnený COVID automat. Od pondelka tak budú musieť pracovať z domu všetci, ktorým to charakter zamestnania dovoľuje. Ďalšou zmenou je predĺženie karantény po príchode zo zahraničia na 14 dní. Najväčšie obavy však vyvoláva to, že státisíce ľudí budú potrebovať test, ktorý nie je starší ako 7 dní, na cestu do práce či do prírody. Ako si s tým poradia mestá a obce?

Slovákov čakajú od pondelka ďalšie veľké zmeny a netýkajú sa len návratu detí do škôl. COVID automat, ktorý začne platiť od 8. februára, sa na poslednú chvíľu sprísňuje a prechod z čiernej zóny do bordovej bude ťažší. Z najhoršej fázy vystúpime až vtedy, keď počet hospitalizovaných pacientov klesne pod 3-tisíc. V súčasnosti ich je o 355 viac.

Naďalej bude platiť aj povinnosť preukazovania sa negatívnym testom nie starším ako 7 dní. „V čiernej a bordovej bude testovanie každý týždeň, aby sme mohli ísť do práce,“ informoval minister práce Milan Krajniak. Test pritom bude treba aj do prírody. Výnimku majú mať len deti do 10 rokov a seniori, ktorí nechodia do práce.

Masívne testovanie tak pokračuje. Avšak dôležitá zmena je, že síce budeme v čiernej fáze, no ľudia, ktorí chodia do práce, sa budú rozdeľovať podľa regionálnych kritérií. Na návrh SaS sa vláda dohodla, že v práci budeme musieť ukazovať negatívne testy len v čiernych regiónoch. To neplatí pre ľudí, ktorí robia v službách - ako sú potraviny či reštaurácie. Samosprávy hovoria, že sú už z organizovania skríningov unavené, rovnako ako zdravotnícky personál. „Nám to už pripadá ako reality show, ktorej sme svedkami od jesene,“ povedal Novému Času hovorca ZMOS Michal Kaliňák.

Povinná práca z domu

Ďalšia veľká zmena sa týka pracujúcich. Minister Krajniak avizuje, že kým doteraz bola práca z domu len odporúčaná, po novom bude povinná. Na home office musí byť od pondelka každý, komu to charakter zamestnania umožňuje.

„Doteraz to bolo na rozhodnutí zamestnávateľa, teraz im to nariaďujeme,“ uviedol minister s tým, že dostával mnoho podnetov od ľudí, ktorí mohli pracovať z domu, ale zamestnávateľ im to nedovolil. Kontrolovanie novej povinnosti bude mať na starosti ministerstvo aj inšpekcia práce. Postihy sa majú udeľovať na základe platných nariadení a podľa toho, či zamestnávateľ neohrozuje bezpečnosť pri práci.

Kolíková: Predĺžime aj núdzový stav

Novinkou je aj predĺženie karantény tým, ktorí sa vrátili zo zahraničia. Vzhľadom na nové nebezpečné mutácie sa predlžuje z 10 na 14 dní. Na ôsmy deň by mali pacienti podstúpiť test, ktorý bude bezplatný. Zaplatí ho poisťovňa, aj keď to vláda chcela zmeniť. Okrem karantény sa predĺži aj núdzový stav. „Nemožno očakávať iné ako to, že predĺžime núdzový stav,“ povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Keďže je situácia podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího zlá, odporúča nosiť respirátory FFP2. „Konzílium odporúča nosenie respirátorov v uzavretých priestoroch, v hromadnej doprave. Je to formou odporúčania,“ povedal minister, ktorý narážal aj na to, že vláda schválila do konca apríla zrušenie DPH na respirátory. Na Slovensku je ich však nedostatok.

Jednou z mála dobrých správ sú klinické štúdie, ktoré potvrdili ruskej vakcíne Sputnik účinnosť 92 %. Európska lieková agentúra ju ešte neschválila, no Maďari ju už nakúpili a Slovensko zvažuje rovnaký postup. Minister zdravotníctva môže vakcíne udeliť výnimku. „Je tu takáto legálna možnosť a zvažujeme, že by sme to využili,“ povedal minister Krajčí. V nedeľu príde na Slovensko už prvých 150-tisíc dávok vakcíny od AstraZeneca. Pre nižšiu účinnosť bude určená pre chronicky chorých ľudí do 55 rokov.

Čo bude platiť od 8. februára

- Čierny stupeň COVID automatu

Rúška

- povinné v interiéri, exteriéri aj v extraviláne

Obmedzenie pohybu

- Zákaz vychádzania s výnimkami (práca, príroda s testom, do potravín a k lekárovi aj bez testu)

Školy

- MŠ, ZŠ 1. stupeň prezenčne, špeciálne školy a deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne max. 5 detí na učiteľa, koncové ročníky SŠ a OU (prezenčne)

Obrady (sobáš, krst, pohreb)

- max. 6 osôb s výnimkou pohrebov

Profesionálny šport

- povolené pokračovať v profesionálnych športoch

Lyžiarske strediská

- zakázané

Fitnes, welness a akvaparky

- zakázané

Obchody a služby

- iba esenciálne obchody a služby, max. 1 zákazník na 15 m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie

Reštaurácie

- okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz)

Firmy, podniky

- nariadený home office všade, kde to je možné. Kontrola testov len v čiernych okresoch (viď mapa), v prípade červených okresov treba mať test pri práci v službách ako sú reštaurácie či potraviny

Taxi

max. 2 klienti, sedenie na zadných sedadlách, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi

Hromadné podujatia

zakázané oslavy, svadby, kary

Platnosť testu

7 dní (všetci, vrátane detí od druhého stupňa, možné výnimky pre tých, ktorí prekonali COVID do troch mesiacov, sú plne zaočkovaní...)

Ako to bude vyzerať

- Spustí sa COVID automat. Slovensko bude v najhoršej, čiže čiernej fáze.

- Kto bude chcieť ísť do práce či do prírody, bude musieť predložiť negatívny test nie starší ako 7 dní (test v práci nepotrebujete, ak pracujete v červených regiónoch, to sa však netýka služieb).

- Výnimku by mali dostať seniori a deti. Rovnako by malo platiť to, že test nebudú potrebovať plne zaočkovaní či tí, ktorí prekonali COVID tri mesiace dozadu.

- Práca z domu už nebude len odporúčaná, ale povinná, ak to jej charakter umožňuje. Bude to kontrolovať inšpekcia.

- Po príchode zo zahraničia sa predlžuje karanténa z 10 na 14 dní. PCR treba absolvovať na ôsmy deň a bude zadarmo.

Sú samosprávy pripravené na masívny skríning? Pripadá nám to ako reality show

Michal Kaliňák, hovorca ZMOS Otvoriť galériu Michal Kaliňák, hovorca ZMOS Zdroj: anc

- V prvom rade musíme povedať, že sa o zásadných rozhodnutiach dozvedáme opäť z médií. A to napriek tomu, že by sme o nich mali byť informovaní oficiálnou cestou. Nám to už pripadá ako reality show, ktorej sme svedkami od jesene. Mestá a obce urobia všetko, čo je v ich silách, aby chránili zdravie ľudí, lebo ho považujeme za najväčšiu hodnotu, no jedným dychom musíme dodať, že sa dostávame do časového stresu, lebo tie informácie sú sprostredkované postupne, niektoré s manuálmi, ktoré sa však následne veľmi rýchlo menia. Mestá a obce sa budú snažiť urobiť všetko najlepšie, ako vedia, ale nemôžeme povedať, že primátori a starostovia sú nadšení takýmto celkovým prístupom. Sú vyčerpaní ako zdravotnícky personál a stále musia veľmi veľa času míňať na to, aby zabezpečovali tieto veci. Pritom mestá a obce majú ďalších x kompetencií na pleciach. Majú rozrobené projekty a rozvojové aktivity a to všetko stále musia odsúvať bokom.

Očakávame veľký nápor

Matúš Vallo, primátor Bratislavy

Otvoriť galériu Primátor mesta Bratislava Matúš Vallo Zdroj: SITA

- Zo zverejnených informácií na dnešnej tlačovej konferencii vlády je zrejmé, že pohyb do práce alebo do prírody bude aj naďalej podmienený 7-dňovým negatívnym antigénovým testom. Kapacita existujúcich trvalých MOM (mobilných odberových miest) však ešte stále nestačí na pohodlné otestovanie všetkých Bratislavčaniek a Bratislavčanov, preto už v tejto chvíli začíname aj s prípravami víkendového plošného testovania. Nápor ľudí na testy môže byť veľký a prispeje k nemu aj otvorenie škôl, kde tiež bude potrebný negatívny test žiakov, resp. rodičov.

Máme otázniky

Únia miest Slovenska

- Nevieme zaručiť, že od budúceho víkendu budeme vedieť zabezpečiť testovanie obyvateľstva. Veríme, že budeme mať k dispozícii jasný manuál o otváraní škôl a škôlok. Mestá vítajú, že v rámci otvárania škôl je uplatnený takzvaný COVID automat, čo v praxi znamená, že je na rozhodnutí mesta, v spolupráci s krízovým štábom a Regionálnym ÚVZ, či sa školy vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu rozhodnú otvoriť.