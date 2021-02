Príbuzní Milana Lučanského († 51) na polícii: Rodina si uplatňuje náhradu škody! Čo bude nasledovať?

Vypovedali na polícii.

Vdova po Milanovi Lučanskom († 51) prišla na výsluch, ktorý sa týkal okolností úmrtia jej manžela ako aj ich vzájomneho kontaktu, keď bol vo väzbe. Generál Lučanský zomrel 30. decembra v prešovskej nemocnici minulého roku deň po tom, čo sa pokúsil obesiť vo svojej väzenskej cele. Vyšetrovateľ vypočul aj synov bývalého šéfa polície.

Po výzve vyšetrovateľa v stredu na polícii v Poprade vypovedala rodina nebohého generála Milana Lučanského († 51). Na výsluch prišli predobedom v sprievode svojho právnika, bývalého sudcu a dnes europoslanca Miroslava Radačovského. Na polícii sa zdržali viac ako štyri hodiny. Po výsluchu nechcela ani vdova Martina, ani Lučanského synovia Juraj a Adam nič povedať. Sadli do auta a odišli. Ťarchu vysvetľovania na seba zobral zástupca rodiny, podľa ktorého išlo o štandardné úkony vyšetrovania.

Prítomný bol aj nezávislý krajský vyšetrovateľ. „Rodina si uplatňuje nárok na náhradu škody. To, o čom hovorili synovia a manželka pred vyšetrovateľom, povedať nemôžem. Mohlo by to mariť priebeh vyšetrovania. Rodina tu vystupovala ako poškodená a zároveň ako svedkovia,“ uviedol Radačovský s tým, že nešlo o žiadne listinné dôkazy, ale o objasnenie niektorých skutočností, ktoré by vniesli viac svetla do prípadu.

„Tu predsa nejde o nič viac ani o nič menej, len nech sa objektívne vyšetrí celá udalosť, čo sa objektívne stalo v kritické dni. Vyvoláva to politické pnutie, traumu a dokonca konšpiračné teórie. My ako občania tohto štátu však chceme žiť v právnom štáte, ktorý dodržiava ľudské práva a vie sa vysporiadať s páchateľmi trestných činov, korupcie, ale aj s takými nešťastnými udalosťami,“ pokračoval právny zástupca Lučanských a dodal, že počas výsluchu, rovnako ako ani v spise nepadlo o samovražde ani slovo.

„Tam sa hovorí o ublížení na zdraví a o smrti, ktorá nastala. Všetko ostatné sa musí prešetriť.“ Podľa Radačovského je vyšetrovateľ, ktorý bol na výsluchu, erudovaný a rovnako hodnotil aj postup vyšetrovania. „Môžem to dať do protikladu s rôznymi komisiami a úkonmi, ktoré nemajú oporu v zákone. V ďalšom konaní predložíme niekoľko dôkazov. Sú to listinné a vecné dôkazy, výpovede svedkov, rekonštrukcie,“ uviedol niekdajší sudca s tým, že vyšetrovanie smrti generála Lučanského môže trvať niekoľko mesiacov, možno rok.

„Nikto sa nemôže postaviť a povedať, že tak to bolo. Možno si to môže dovoliť politik, ale nie odborníci. Musí sa to objektívne vyšetriť, aby sme mali na duši a v spoločnosti pokoj. Nech tu nad nami nebude visieť táto trauma,“ uzavrel Radačovský.