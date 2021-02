Bratislava otvorí školy a školské zariadenia: Prioritou bude bezpečnosť žiakov a učiteľov

Bratislavskí starostovia sa po spoločnom rokovaní s primátorom hlavného mesta Matúšom Vallom zhodli na otvorení väčšiny škôl a školských zariadení v Bratislave.

Kde to epidemiologická situácia neumožní, bude dotknutá mestská časť postupovať v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Povedal to starosta bratislavskej Vrakune Martin Kuruc. Keďže v Bratislave bude cez víkend plošné testovanie ľudí na ochorenie COVID-19 a odberové miesta budú aj v školách, niektoré školy po dezinfekcii otvoria v pondelok (8. 2.) a iné až v utorok (9. 2.). "Cez víkend otestujeme zamestnancov škôl a budeme sa snažiť vytvoriť čo najviac testovacích miest, aby sa mali kde otestovať aj rodičia školákov," skonštatoval Kuruc.

Po otvorení škôl je podľa neho prioritou bezpečnosť žiakov a učiteľov, aby nedošlo k zamoreniu školy. "Ak do školy príde nakazený žiak či rodič, tak sme zbytočne otvárali," podotkol s tým, že v školách budú dbať na nosenie ochranných rúšok, dezinfekciu, ale aby bolo aj dodržané pravidelné testovanie na ochorenie COVID-19.

Primátor a starostovia hľadali v stredu večer čo najlepšie riešenie pre deti, ich rodičov, učiteľov, ale aj mestské časti. Nie všetci starostovia totiž boli úplne stotožnení s otvorením škôl od pondelka. Niektorí vyjadrili obavu, že pre aktuálne zlú pandemickú situáciu v Bratislave sa po pár dňoch väčšina škôl môže zavrieť.

Úrad verejného zdravotníctva SR uviedol, že rozhodnutie o prípadnom uzatvorení škôl a školských zariadení je plne v kompetencii regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Tie budú rozhodovať na základe epidemiologickej situácie vo svojej územnej pôsobnosti. "Predpokladal som, že bude nemalá časť populácie, ktorá nebude súhlasiť s takýmto uvoľňovaním. Napriek tomu bol názor, ako ministra školstva, tak odborníkov, že deti by mali ísť do škôl a v tejto situácii chceme urobiť všetko pre to, aby im to bolo umožnené," povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Myslí si, že v súčasnosti treba držať spolu. Ak by však situácia nejakým spôsobom eskalovala, budú podľa neho odborníci prehodnocovať ďalšie opatrenia.