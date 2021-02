Milana Lasicu zaočkovali vakcínou proti korone na narodeniny: Vtipný komentár umelca

Už je zaočkovaný. Legenda slovenskej satiry Milan Lasica (81) je optimista známy svojím pozitívnym postojom k životu.

V jeho prístupe ho nezastavila ani nebezpečná pandémia koronavírusu, ktorá tu poriadne zúri. Hneď ako prišla možnosť nechať sa zaočkovať, nič nenechal na náhodou a registroval sa krátko po spustení 3. fázy, aby sa čo najskôr dostal na rad. A práve na svoje narodeniny dostal darček, ktorý získal určite prvýkrát v živote.

Narodeniny spojené s očkovaním. Umelec Milan Lasica má za sebou prvú dávku vakcíny proti COVID-19. Zaočkovali ho v Univerzitnej nemocnici v Bratislave po tom, čo sa minulý týždeň registroval cez online formulár. „Keď som bol malý, tak zúrili také choroby ako detská obrna, záškrt a podobne a zásluhou očkovania zmizli. Takže ja očkovaniu dôverujem,“ povedal už zaočkovaný Lasica pre Nový Čas.

Nemá najmenšie obavy a plne dôveruje očkovaniu a odborníkom. Umelec verí, že sa čoskoro život vráti do starých koľají, pretože aj on kvôli zatvoreným divadlám z dôvodu pandémie koronavírusu prišiel o osobný kontakt so svojimi priaznivcami. „Bolo to veľmi príjemné. Išiel by som znovu,“ dodal Lasica po očkovaní s humorom jemu vlastným.